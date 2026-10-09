Niğde'de şehit Burak Özkan'ın adı özel eğitim sınıfında yaşayacak

şehit Burak Özkan adına özel eğitim sınıfı açıldı:

Gürcistan'da meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan anısına Niğde Mevlana Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfı açıldı. Sınıf, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açılışa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Gün, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören boyunca sınıfın özel eğitim gereksinimleri gözetilerek tasarlandığı ve öğrencilerin gelişimine katkı sunacak donanımların sağlandığı vurgulandı.

yetkililerin mesajları:

Vali Nedim Akmeşe törende özel ihtiyaçlı öğrencilere yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti ve üniversite ile koordinasyon için teşekkür etti. Akmeşe, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine değinerek sınıfın öğrencilere fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite olarak şehit isimlerini yaşatma misyonuna vurgu yaptı. Açılışı yapılan sınıfın üniversite tarafından şehitler adına oluşturulan 27'nci sınıf olduğunu söyleyen Uslu, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Gün ise her çocuğun öğrenme biçiminin farklı olduğunu hatırlatarak fiziki imkanların iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin artırılması ve bireysel gelişimin desteklenmesinin öncelik olduğunu belirtti.

açılış töreni ve uygulama:

Tören, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sınıfı gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve özel eğitim öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Sınıfın şehit Burak Özkan anısını yaşatmasının yanı sıra özel ihtiyaçlı öğrencilere sürdürülebilir eğitim desteği sunması hedefleniyor.

ŞEHİT BURAK ÖZKAN’IN ADI ÖZEL EĞİTİM SINIFINDA YAŞATILACAK