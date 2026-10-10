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Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Toprağın Senfonisi defilesinde Niğde'nin elma, kiraz, patates gibi ürünlerinden ilham alarak, un ve patates çuvallarıyla 15 sürdürülebilir kıyafet sunuldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 01:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Niğde Gastronomi Festivali'nde sanat, tarım ve çevre bir arada

Niğde Gastronomi Festivali kapsamındaki "Toprağın Senfonisi" adlı gastro defile, Niğde Belediyesi ile Niğde Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki festival alanında gerçekleştirildi. Defilede, kente özgü tarım ürünlerinden esinlenen ve sıfır atık yaklaşımıyla hazırlanan 15 kıyafet izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tarım ürünleri podyumda:

Niğde'nin üretiminde öne çıkan patates, lahana, elma, kiraz ve buğday gibi ürünler, tasarımların estetik diline dönüştürüldü. Un çuvallarından patates çuvallarına, farklı atık malzemelere kadar pek çok unsur yeniden değerlendirilerek kıyafet ve aksesuar formuna sokuldu. Etkinlik, gastronomi, kültür ve çevre bilincini tek bir sahnede birleştirirken; kentin tarımsal zenginliklerini sanatsal bir anlatımla tanıtmayı hedefledi.

Yerel emek ve sürdürülebilir mesaj:

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı etkinlikle ilgili olarak, 'Toprağın Senfonisi ile ilimizde üretilen ve Türkiye genelinde üretimde ilk sıralarda yer alan patates, lahana, elma ve kiraz gibi ürünlerimizi yansıtmak istedik. Aynı zamanda atık malzemelerin elbiseye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bu defile aracılığıyla Niğde’mizin bütün renklerini, toprağını, suyunu, havasını, dağlarını ve turizm değerlerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Aslında bu defile de bunun bir yansıması oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise, 'Niğde’ye özgü meyve ve tahıllardan esinlenerek atık malzemelerle 15 farklı kıyafet ortaya çıkardık. Un çuvalından patates çuvalına kadar çeşitli malzemeler kullandık. Amacımız hem yöresel ürünlerimizi tanıtmak hem de atık malzemelerin yeniden değerlendirilerek farklı alanlarda kullanılabileceğini göstermek. Bu çalışmada emeği geçen kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Gülhan İlgi tasarımların hazırlanma sürecinde atık malzemelerin rolüne dikkat çekerek, kentin tarımsal motiflerinin kıyafetlere işlendiğini ve çalışmanın hem estetik hem de çevresel farkındalık anlamında örnek oluşturduğunu belirtti. Projede görev alan usta öğreticiler ve kursiyerlerin emeği, defilenin özgün görselliğini şekillendirdi.

Defile, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla Niğde'nin yöresel değerlerini farklı bir anlatımla görünür kılarken, festivale katılanlara hem görsel hem de düşünsel bir zenginlik sundu. Etkinlik organizatörleri, bu tür çalışmaların kentin tanıtımına ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

NİĞDE’YE ÖZGÜ YÖRESEL ÜRÜNLER MODAYA DÖNÜŞTÜ

NİĞDE’YE ÖZGÜ YÖRESEL ÜRÜNLER MODAYA DÖNÜŞTÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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