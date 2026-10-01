Niğde'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince suv refüje çıkarak ağaca çarptı

Kaza ve müdahale

Niğde-Bor Karayolu üzerinde seyir halindeki 51 AEM 090 plakalı suv, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı ve refüjdeki ağaca çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde kazada yaralanma olmadığı belirlendi.

hasar ve yol durumu

Kazada refüjde bulunan bir ağaç ve bir tabela zarar gördü; araç çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirirken, polis ekipleri yol güvenliği ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.

NİĞDE’DE KONTROLDEN ÇIKARAK, REFÜJE ÇIKAN SUV ARAÇ AĞACA ÇARPTI. KAZADA HASAR ALAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.