Niğde'de ters yöne giren motosikletin neden olduğu kafa kafaya çarpışmada 2 kişi yaralandı

Kaza hattı

Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, C.Ö.E. idaresindeki 51 AEA 980 plakalı motosiklet seyir halindeyken ters yöne girerek karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 51 AEV 632 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki sürücü de yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından her iki sürücü de Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE’DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 KİŞİ YARALANDI