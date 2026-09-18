Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Niğde'de 13-15 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı; 5'i tutuklandı, uyuşturucu maddeler ve bin 800 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:00

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' parolasıyla 13-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında kapsamlı aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

Aramalar sonucunda 215,4 gram sentetik kannabinoid, 98,13 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN, BULUNDURAN VE KULLANAN...

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN, BULUNDURAN VE KULLANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü