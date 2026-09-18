Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' parolasıyla 13-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında kapsamlı aramalar yapıldı.
ele geçirilen maddeler ve adli süreç:
Aramalar sonucunda 215,4 gram sentetik kannabinoid, 98,13 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN, BULUNDURAN VE KULLANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.
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