Niğde'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmada, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yürütülen çalışmada hedef şahıslar tespit edilerek operasyonlara geçildi.

ele geçirilen malzemeler ve arama noktaları:

Şüpheliler üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 42,15 gram uyuşturucu madde ile 317 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aramalar; şahıs, konut, iş yeri ve araçları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

şüphelilerin adli süreci:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NİĞDE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU