Niğdeli sporcular dünya kürsüsünde bronz madalya aldı

Yunanistan'da 10-16 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Niğdeli milli sporcular Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş ülkemizi temsil etti.

Her iki sporcu da ilk kez milli formayı giydi ve turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak Niğde'ye döndü. Eroğlu 57 kiloda, Elbaş ise 63.5 kiloda genç erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Başarıları nedeniyle Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.

tören ve il müdürünün mesajı:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcuların daha önce Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri dereceleri hatırlatarak bu yıl ilk kez milli takıma seçildiklerini vurguladı. Dorul, madalyaların Niğde'yi ve Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, 'İnşallah bundan sonra da muay thai branşında çok daha büyük dereceler elde etmelerini bekliyoruz. Çocuklarımızı ve onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

sporcuların turnuva öyküsü:

Kağan Enes Eroğlu, dört yıldır muay thai yaptığını ve bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu aktardı. Eroğlu, Yunanistan'daki ilk maçında Estonyalı rakibini yendiğini, ikinci maçta ise geçen yılın şampiyonu olan Yunan rakibiyle zorlu bir mücadele verip mağlup olduklarını ve üçüncülük elde ettiklerini anlattı. Destek verenlere teşekkür etti.

Salih Elbaş ise yine dört yıldır bu sporu yaptığını ve daha önce Türkiye şampiyonluğu yaşadığını söyledi. Elbaş, dünya şampiyonasında ilk rakibinin müsabakaya çıkmadığını, ikinci maçında ise Rus rakibine mağlup olduğunu ve gelecek yıl daha iyi bir derece hedeflediğini belirtti.

antrenörlerin değerlendirmesi:

Antrenör Köksal Arıkan, sporcuların sezona iyi hazırlandığını, Türkiye şampiyonluklarının ardından dünya sahnesinde de zirveyi hedeflediklerini ifade etti. Eroğlu ve Elbaş'ın ilk kez katıldıkları organizasyonda iyi mücadele ettiklerini, geçen yıllarda Türkiye ikincilikleri bulunan sporcuların bu yıl Türkiye şampiyonu olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi ve 'Bundan sonra da dünya şampiyonluğu bekliyoruz inşallah' mesajını verdi.

Antrenör Yusuf Güler ise sporcuların çalışmalarındaki özveriye dikkat çekerek önümüzdeki yıllarda daha büyük başarıların geleceğine inandığını vurguladı. Niğde'de düzenlenen karşılama töreni, genç sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarıyı yerel toplumla paylaşma ve onların motivasyonunu artırma amacı taşıdı.

MUAY THAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA KAZANAN NİĞDELİ MİLLİ SPORCULAR KAĞAN ENES EROĞLU (SOLDA) VE SALİH ELBAŞ (SAĞDA) İÇİN NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.