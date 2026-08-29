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niğdeli gençler umre ödüllü yarışmanın ardından kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet'in Umre ödüllü yarışmasında başarılı olan Niğdeli 6 öğrenci, Niğde İl Müftülüğü töreninde dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

niğdeli gençler umre ödüllü yarışmanın ardından kutsal topraklara uğurlandı

yarışmanın amacı ve organizasyon:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması, gençlerin dini bilgilerini pekiştirmesi, İslam kültürünü tanıması ve manevi değerlerle buluşması amacıyla gerçekleştiriliyor. Niğde’den dereceye giren 6 öğrenci, Diyanet’in organizasyonunda düzenlenen ‘Gençlik Umresi’ programına dahil edildi.

Niğde İl Müftülüğü’nde düzenlenen uğurlama programında yarışmanın kapsamı ve yürütülen tanıtım çalışmaları değerlendirildi. Etkinlikte, öğrencilerin yaşadığı heyecan ve sevinç paylaşılırken, programın manevi boyutuna da vurgu yapıldı.

niğdedeki tanıtım çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

Niğde İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdulkadir Karaca, yarışmanın lise ve üniversite öğrencilerine geniş kapsamlı duyurulduğunu belirterek, ekip olarak okullarda ve KYK yurtlarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Karaca, 'Niğde’de gerek liselerde gerek üniversitelerde gerekse KYK yurtlarımızda ekip olarak yarışmadan haberi olmayan hiçbir öğrenci kalmayana kadar duyurmaya çalıştık. 6 öğrencimizi yeryüzünün en güzel mekanına yolcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Umre sıralamasına giremese bile Peygamber Efendimizin hayatını öğrenen bütün öğrencilerimizin kazandığını düşünüyoruz' dedi.

Karaca, gençlere küçük yaşta böyle anlamlı bir fırsat sunulmasının önemine dikkat çekerek, Diyanet İşleri Başkanlığına, Niğde İl Müftülüğüne ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesine teşekkür etti.

öğrencilerin duyguları ve beklentileri:

Yarışmada umre ödülü kazanan öğrenciler arasında Sümeyye Bozdoğan, Hamza Tok, Fatih Peker, Hümeyra Şükran Gidel ve Ali Akyol yer aldı. Kazananlardan 16 yaşındaki Sümeyye Bozdoğan, yarışmayı okulda düzenlenen bir seminer aracılığıyla öğrendiğini ve arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerden Fatih Peker, umreye gitmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, 'Umreye gitmek her insan için çok özel. Peygamberimizin hayatını öğrenerek, onu tanıyarak Mescid-i Nebevi’ye gitmek benim için ayrı bir heyecan oluşturdu' diye konuştu. Hümeyra Şükran Gidel de kutsal topraklara gitme fırsatı elde ettiği için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Ali Akyol ise umre yolculuğunun nasip meselesi olduğuna dikkat çekerek, yarışmada dereceye giremese dahi kendisini kazanmış sayacağını belirtti.

Programın sonunda Niğde İl Müftülüğü yetkilileri ve katılımcılar eşliğinde başarılı öğrenciler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreni, hem aileler hem de kurum temsilcileri için duygusal ve anlamlı anlara sahne oldu.

UMRE ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI’NDA BAŞARILI OLAN NİĞDELİ 6 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTSAL...

UMRE ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI’NDA BAŞARILI OLAN NİĞDELİ 6 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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