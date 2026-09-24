Niğde'nin tadı sahne alıyor: yöresel lezzetlerle 10 günlük gastronomi festivali

6. Niğde Gastronomi Festivali için lansman yapıldı

Niğde'de 2-11 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Niğde Gastronomi Festivali'nin lansman toplantısı Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Niğde'nin en lezzetli ve en eğlenceli 10 günü' sloganıyla planlanan etkinlikte yöresel ürünler ve yemekler tanıtılacak, paneller, atölyeler ve yemek yarışmaları düzenlenecek.

Festivalin büyüme öyküsü ve hedefleri:

Toplantıya Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile gastronomi alanında çalışan kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Özdemir, festivalin ilk yıllarında esnafı etkinliğe dahil etmekte zorlandıklarını, ancak zamanla etkinliğin büyüyerek son üç yıldır giderlerini karşılayabilecek noktaya geldiğini anlattı. Özdemir, 'Bir ilki yapmak zordu ama geleneksel hâle getirmek daha da zor. Şükürler olsun, festivalimiz kendi ayakları üzerinde durabiliyor. İnanıyorum ki bu hızla gidersek Türkiye'de marka bir festival olacağız' dedi.

Festivalin fikrinin başlangıçta patates temasıyla ortaya çıktığını, sonrasında elmanın gündeme geldiğini belirten Özdemir, Niğde'nin tüm ürünlerini aynı çatı altında görünür kılmak amacıyla bu gastronomi festivali modelini benimsediklerini vurguladı. Festival tarihleri, elma ve patates hasadının yapıldığı döneme denk getirildiği için hem tarımsal üretim hem de mutfak kültürü eş zamanlı olarak öne çıkarılacak.

Kadın üreticiler ve kent markalaşması:

Başkan Özdemir, Niğde mutfağının tanıtımında kadınların rolüne dikkat çekti; gastronomi evlerindeki çalışmaların kadınlar tarafından yürütüldüğünü ve kadın kooperatiflerinin sayısının arttığını söyledi. Yerel lezzetlerin tanıtımı için üreticiler ve esnafla koordineli çalışmanın süreceğini belirtti. Ayrıca festival başlamadan bir gün önce, 1 Ekim'de İstanbul Galataport'ta bir tanıtım yapılacağını açıkladı. Tanıtım kapsamında, Tyana'daki yaklaşık 2 bin yıllık tariflerden esinlenerek hazırlanacak elmalı pastanın sunulması planlanıyor; bu lezzetin daha sonra Niğde ziyaretçileriyle buluşturulması hedefleniyor.

Vali Nedim Akmeşe, gastronominin bir şehrin tarihini, kültürünü ve üretim gücünü anlattığını belirterek Niğde'nin elma, lahana, salçalık domates ve patates üretimindeki yerine işaret etti. Akmeşe, asıl amaçlarının tarımsal gücü katma değere dönüştürmek ve 'çiftçimizin, kadın üreticimizin ve esnafımızın alın terini mutfak kültürümüzle taçlandırmak' olduğunu söyledi.

Akmeşe, Niğde'nin sahip olduğu lezzet zenginliğinin örnekleri olarak Niğde tavası, Niğde tahinlisi, Niğde kelle söğüşü, Niğde sarım burma tatlısı, Bor söğürmesi, Darboğaz kirazı ve Niğde geven balı gibi coğrafi işaretli değerleri anımsattı ve ilin toplamda 9 coğrafi işaretli değere sahip olduğunu aktardı. Festival aracılığıyla Niğde'nin turizm ve marka değerini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akmeşe, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar örneklerine atıfta bulunarak Niğde'nin de uluslararası gastronomi liginde yer alacak potansiyele sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Program kapsamında Türkiye'den ve farklı ülkelerden şefler, akademisyenler, gastronomi öğrencileri ve ziyaretçiler Niğde'de ağırlanacak; paneller, atölyeler, yemek yarışmaları ile yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Vali Akmeşe, vatandaşları festivale davet etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, festivalin yıllar içindeki gelişimine dikkat çekti. 2021'de düzenlenen patates festivalinde 55 farklı patates yemeği hazırlandığını hatırlatan Uslu, başlangıçtaki sınırlı katılımın yerini bugün şehrin farklı kesimlerince desteklenen bir gastronomi festivaline bıraktığını söyledi. Üniversitenin akademik katkılarıyla söyleşi ve konferansların sürdürüleceğini belirten Uslu, öğrencilerin festivali ilgiyle beklediğini ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Lansman programı, geçmiş yıllarda düzenlenen gastronomi festivallerinden görüntülerin yer aldığı bir video sunumuyla sona erdi. Festival, yerel üretimi görünür kılma, kadın kooperatiflerini güçlendirme ve Niğde'nin mutfak mirasını daha geniş kitlelere taşıma iddiasıyla kente yoğun bir kültür-turizm hareketliliği getirmeyi amaçlıyor.

NİĞDE’DE 2-11 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 6. NİĞDE GASTRONOMİ FESTİVALİ’NİN LANSMAN TOPLANTISI YAPILDI.