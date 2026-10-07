Nikâh hazırlığı yapan gencin ölümü mahkemede: aile tutuklama istiyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, nikâh için 14 Ağustos tarihinde düğün planları yapan Onur Civelek (27) hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü N. M. 29 gün sonra tahliye edilmiş, bu durum Civelek ailesinin tepkisini çekmişti.

dava ve bilirkişi raporu:

Dün Kumluca İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya, merhuma ait aile, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme sürecinde, tıp ve bilirkişi raporlarının eksik olduğu belirtilerek raporların tamamlanıp yeniden sunulması talebi üzerine duruşma ertelendi. Aile avukatı Ceren Akkelle, raporların henüz gelmediğini ve dosyada eksiklik bulunduğunu vurgulayarak, tahliye kararının ilk celsede verilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

sanığın savunması ve aile talepleri:

Tutuksuz sanık N. M. duruşmada kazayı anlatırken, "O gün babam ile hastaneden geliyorduk. Evimizin yanına geldiğimizde sinyal vererek, sola döndüm. Dönerken birden fren sesi duydum. Bir anda otomobilimin yanında motosiklet ve bir gencin yerde yattığını gördüm. Hemen aracımdan indim. Yaralı Onur Civelek ile ilgilendim. Durumunun nasıl olduğunu sordum. Ambulans çağırdım. Onur Civelek’in ölümünden dolayı çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım" dedi.

Sanığın avukatı Serkan Öztürk, müvekkilinin kazada araçtan inip yardım ettiğini, iyi niyet gösterdiğini ve olayın basit taksirle ölüme sebep olma kapsamında olduğunu savundu. Öztürk ayrıca, müvekkilinin pişman olduğunu ve kasko sigortası tarafından ailesine maddi-manevi destek sağlanacağını beyan ettiğini, bu nedenlerle adli kontrol şartının kaldırılarak tahliyesinin talep edildiğini aktardı.

Öte yandan Civelek ailesi, sanığın yeniden tutuklanmasını ve en ağır cezayı talep ediyor. Anne Esma Civelek duruşma sonrası gazetecilere, "Ceylan gibi çocuk gömdüm. 3 aydır uyuyamıyorum" diyerek acısını dile getirdi. Aile avukatı Ceren Akkelle ise sanığın olası bilinçli taksir ile yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

Duruşma, bilirkişi raporunun eksikliklerinin giderilip mahkemeye sunulması için ileri bir tarihe ertelendi. Dosyadaki eksik raporların tamamlanmasının ardından mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği takip edilecek; aile, tahliye edilen sürücünün tekrar tutuklanmasını talep ediyor.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE NİKAH İÇİN TARİH ALDIKTAN SONRA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA 27 YAŞINDAKİ GENCİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN GÖRÜLEN DAVANIN İLK DURUŞMASI, BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLİP TEKRAR SUNULMASI ÜZERİNE ERTELENDİ. AİLE, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN KAZADA 29 GÜN SONRA SERBEST KALAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN TEKRAR TUTUKLANMASINI İSTEDİ.