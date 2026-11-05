Nilüfer halkının mülkünü ve kent değerlerini koruma taahhüdü

Nilüfer'de kent buluşması: gündem, katılım ve hedefler

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Pancar Deposu'nda düzenlenen Kent Buluşmaları toplantısında basınla bir araya gelerek ilçede yürütülen projeleri, imar ve çevre gündemini anlattı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Özdemir, Nilüfer'i ortak akılla yönetme yaklaşımını vurgulayarak yerel katılımı önceleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

toplumla iletişim ve kültür-sanat hamleleri:

Başkan Özdemir, vatandaşlarla doğrudan görüş alışverişi sağlamak amacıyla düzenlenen 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' ve 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmalarının önemine işaret etti. Ayrıca organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve akademik odalarla kurulan düzenli iletişimin, karar süreçlerine çeşitlilik kattığını söyledi.

Belediyenin kültür, sanat ve spor alanındaki yatırımları da toplantıda öne çıkarıldı. Özdemir, gençlere yönelik yeni bir E-Spor Merkezi açılacağını ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında üreticilere 75 bin çilek fidesi ile 28 ton yulaf tohumu dağıtılacağını açıkladı.

mülkiyet ve plan değişiklikleri: itirazlar ve hukuki süreç

Özdemir, ilçedeki bazı alanların mülkiyetine ve kullanımına ilişkin endişeleri somut örneklerle paylaştı. Ataevler Pazar Alanı, Edebali Camii önü ve yıllardır belediye hizmetinde olan Havuzlu Konak'ın hazine tarafından devralındığını söyleyen Özdemir, FSM Hastane Alanı'nın da özelleştirme idaresi kapsamına alınarak ticaret ve konuta dönüştürülmek istendiğini belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak bu plan değişikliğine olumsuz görüş verildiği ifade edildi.

FSM Hastane Alanı kaybedilme ihtimaline karşın belediyenin alternatif alan planı olduğuna dikkat çekildi: Özlüce'de BKM'nin yanında bulunan yerin otopark ve etkinlik alanı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Özdemir, bölgedeki otopark sıkışıklığına ve Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki çift sıra park uygulamalarına vurgu yaparak, "Bölgede ciddi otopark sıkışıklığı var" dedi. Mevcut tapu durumunu da hatırlatarak, "Yüzde 60 oyla seçilmiş bir belediyenin görüşü ve onayı olmadan mülküne el konulmasını kabul etmiyoruz ve hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz" sözleriyle belediyenin kararlılığını ortaya koydu.

kayapa katı atık tesisi tartışması: çevre ve trafik kaygıları:

Toplantıda Kayapa'ya planlanan katı atık tesisi de gündeme geldi. Özdemir, projenin bağlantı yollarıyla birlikte büyük bir orman alanını kapsayacağına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Kayapa'da 2 milyon metrekarelik alana çöp tesisi kurmak isteniyor. Otoyol bağlantı yollarıyla birlikte en az 2 milyon metrekare daha orman alanı yok olması anlamına geliyor.'

Başkan ayrıca tesisin günlük kapasitesinin kent trafiğine ve hava kalitesine ciddi yük getireceğini vurguladı. Avrupa örnekleri referans gösterilse de Özdemir, eğer tesis gerçekten küçük ve risksiz alanlarda kurulabiliyorsa bunun alternatif olarak TEKNOSAB içinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu: araçların çevre yolundan doğrudan ulaşmasıyla şehir içi trafiğin etkilenmemesi ve orman alanlarının korunması gerektiğini belirtti.

afet lojistiği ve 300 dönümlük arazi önerisi:

Muhtemel bir Marmara depremi senaryosuna dikkat çeken Özdemir, Nilüfer'in afet sonrası ilk günlerde kendi imkanlarıyla ayakta kalması gerektiğini hatırlattı. Bu bağlamda Başköy'de kullanım süresi dolan taş ocağı bölgesindeki yaklaşık 300 dönümlük arazi için hazırlanan proje detayları paylaşıldı.

Öneri kapsamında alana Deprem Lojistik Merkezi, Gıda Toptancılar Sitesi ve Ağır İş Makineleri Parkı kurulması planlanıyor. Özdemir, şehir içindeki Gıda Toptancılar Sitesi taşındığında kentin trafikte rahatlayacağını ve afet anında gıdaya daha hızlı erişim sağlanacağını vurguladı: 'Şehir içindeki Gıda Toptancılar Sitesi'ni buraya taşırsak hem kent içi trafiği rahatlatırız hem de deprem anında gıdaya hızla ulaşırız.' Ancak araziyi orman alanı dışına çıkarma konusunda son bir yıldır ilerleme kaydedilemediğini, bu yüzden sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Şadi Özdemir, kent gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve belediyenin önceliklerinin; mülkiyetin korunması, çevresel duyarlılık ve afet hazırlığı olduğunu yineledi. Nilüfer için önerilen alternatif projelerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını, birçok kurumun prensipte uygun bulduğunu ancak uygulama aşamasında hukuki ve idari engellerin aşıldıktan sonra somut adımlar atılabileceğini belirtti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, PANCAR DEPOSU’NDA DÜZENLENEN "KENT BULUŞMALARI" TOPLANTISINDA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. İLÇEDE YÜRÜTÜLEN PROJELERİ ANLATAN VE KENTİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU ÇEVRE, İMAR VE MÜLKİYET SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, BELEDİYE ARAZİLERİNİN HAZİNE’YE DEVREDİLMESİNE VE KAYAPA’YA YAPILMASI PLANLANAN KATI ATIK TESİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ.