Nilüfer Hatun okul duvarlarında sanal kumar reklamları mahallede tepki topladı

okul çevresinde reklamlar tespit edildi:

İstanbul Şişli'de bulunan Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu'nun çevresindeki duvarlarda, farklı yazı ve görsellerle yazılmış sanal kumar reklamları görüldü. Reklamların bir kısmı öğrencilerin her gün kullandığı güzergâh üzerinde ve okul duvarlarının hemen yanında yer alıyor. Bölgedeki Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çevresinde de benzer yazıların olduğu görüldü. Öğrencilerin okul bahçesinde oyun oynadığı anlar drone ile havadan görüntülendi ve reklamların konumları bu görüntülerde belirginleşti.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinleri, okul çevresinde bu tür içeriklerin yer almasının çocuklar ve gençler için risk teşkil ettiğini söyleyerek yazıların bir an önce temizlenmesini talep etti. Emel Koşer, torununun da okulda olduğunu belirterek 'Anane olarak ben çok kötü oldum şu an. Yazık günah çocuklarımıza. Ben belediyeye kadar giderim' dedi ve duygulandığını ifade etti.

Mustafa Çam, bölgenin temiz tutulması gerektiğini vurgulayıp 'Mahalleliğin görüntüsünü bozuyor. Sanal kumarı çok seviyor millet. Ondan dolayı bunun kaldırılması lazım' diye konuştu. Kaan Agis ise reklamların uzun süredir okul çevresinde olduğunu belirterek 'Kaç senedir yani üç sene, dört senedir, bayağıdır görüyorum. Çok tehlikeli. Bir bağımlılık yaparsa kötü bir bağımlılık olur' ifadelerini kullandı.

uzman uyarıları ve çözüm çağrıları:

Haberde yer alan değerlendirmelere göre, sanal kumar ve yasa dışı bahis siteleri gençleri ve çocukları internet üzerinden çeşitli vaatler, bonuslar ve dikkat çekici reklamlarla hedefliyor. Uzmanlar, kumar davranışının kontrol edilemez hale gelmesinin ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor; bu nedenle okul çevresindeki reklamlara maruz kalmanın kaygı verici olduğu belirtiliyor.

Mahalle sakinleri, hem duvarlardaki yazıların temizlenmesini hem de okul çevresinde benzer reklamların tekrarlanmasının engellenmesini istiyor. Bölge halkı, belediye ve yetkili kurumların konuya müdahale etmesini beklediklerini ifade ediyor.

ŞİŞLİ’DE ÇOCUKLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ NİLÜFER HATUN İLKOKULU VE ORTAOKULU’NUN ÇEVRESİNDEKİ DUVARLAR SANAL KUMAR REKLAMLARININ HEDEFİ OLDU.