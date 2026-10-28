Nilüfer kadın korosu cumhuriyet coşkusuyla Kahramanmaraş ve Girne’ye gidiyor

Bursa Nilüfer Kadın Korosu iki kentte konser verecek

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, gönüllü şef Dr. Aysel Gürel ile 21 yıldır sürdürdükleri çalışmaların ardından bir Türkiye ve bir yurt dışı programı için hazırlanıyor. Dernek çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve bugüne dek 11 ülkede konserler veren koro, bu sezon 31 Ekimde Kahramanmaraş ve 15 Kasımda KKTC Girne’de sahne alacak.

cumhuriyet bayramı etkinliği:

Koro, yola çıkmadan önce Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Tüm üyeler kırmızı beyaz kıyafetler ve ellerinde bayraklarla hazır bulundu. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel tarafından özel olarak yazılan ve bestelendiği belirtilen 'Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun Bizlere' adlı eser topluca seslendirildi. Etkinlik; koro üyesi Ferda Kutluay Çalışkan'ın hazırladığı tiyatral sunum ve Hayriye Çapanoğlu ile Hikmet Birgül'ün enstrümantal eşliğinde gerçekleşen bölümle sürdü. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.

festivaller ve program detayları:

Korunun Kahramanmaraş programı TÜMFED tarafından düzenlenen Uluslararası Korolar Festivali kapsamında, Girne programı ise Çağdaş Müzik Derneği’nin Uluslararası Korolar Festivali çerçevesinde gerçekleşecek. Koro yetkilileri, 29 Ekim akşamı yola çıkacaklarını aktarırken, Kahramanmaraş’ta Bursa’yı temsil edecek olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca Bursa Valiliği’nin kutlama programına katılıp Heykel’deki Atatürk Anıtı’na dernek çelengini sunma, resepsiyonda tebrikleri kabul etme ve geçit törenine katılma planları bulunuyor.

Yeni sezonuna oldukça aktif başlayan koro, bu sezonda da farklı projeler ve konserlerle izleyicileriyle buluşmayı sürdürecek. Korunun hem yurt içi hem de yurt dışı programları, dernek yapısının ve gönüllü emeğinin bir sonucu olarak önem kazanmaya devam ediyor.

GÖNÜLLÜ ŞEF DR.AYSEL GÜREL İLE 21 YILDIR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN, 11 ÜLKEDE KONSERLER VEREN VE DERNEK ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN BURSA NİLÜFER KADIN KOROSU BU KEZ 31 EKİM'DE KAHRAMANMARAŞ VE 15 KASIM DA KKTC'DE KONSER VERMEK ÜZERE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.