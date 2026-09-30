Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak

toplantı ve açılış:

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi 2026-2027 çalışma döneminin açılışını Nilüfer Kent Konseyi binasında geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Bukle Erman, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, muhtarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

katılımcılar ve destek açıklamaları:

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, kadın hareketinin kent yaşamındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti ve mahalle dernekleri ile kadın meclisiyle uzun yıllardır yan yana yürüdüklerini vurguladı. Karagöz, Nilüfer Belediyesi olarak kadınların kenti dönüştürme ve eşitlik hedefinin yeni dönemde de tam destekle takip edileceğini belirtti.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ise Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerin ziraatten mühendisliğe, spordan sosyal bilimlere kadar tüm disiplinlerde meclise destek vereceğini açıkladı ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi nin Türkiye genelinde saygın bir mirasa sahip olduğunu ifade etti.

yeni dönem projeleri:

Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, meclisin hareket noktasını "Değişim kentten başlar ve kenti değiştiren kadındır" anlayışı olarak tanımladı ve meclisin her kadının yönetim süreçlerine din, dil, ırk ya da eğitim farkı gözetmeksizin doğrudan katılımını sağlamayı önceliklendirdiğini söyledi. Geçen yılda yürütülen kültür-sanat, hukuk ve dayanışma çalışmalarının yeni dönemde büyütüleceği belirtildi.

Demir, saha odaklı yol haritasını şu ana başlıklarla paylaştı: mahallelerde kadınların sesini doğrudan dinlemeye yönelik Mikrofon Kız Kardeşimde saha buluşmaları; dayanışmayı Nilüfer sınırlarının ötesine taşıyacak Kız Kardeşimiz Nilüfer’de projesi kapsamında Şırnak Kadın ve Çocukları Güçlendirme Derneği başta olmak üzere farklı şehirlerdeki STK larla mentörlük ve ortak çalışma zemini kurma; ayrıca ileri dönüşüm atölyesinde kadınlar için özel afet kitleri üretimine başlama planı.

Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir in "Kadın ve çocuk kenti Nilüfer" vizyonuna katkı sunmak amacıyla yakın zamanda Nilüfer Belediye Meclisi ne kapsamlı bir kadın sağlığı önergesi sunacaklarını da aktardı.

Yeni dönemde açıklanan yol haritası, yerel katılımı güçlendirmeyi, disiplinlerarası akademik destekle saha projelerini genişletmeyi ve şehirlerarası dayanışma ağları kurarak kadın odaklı hizmetleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.

NİLÜFER KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, 2026-2027 ÇALIŞMA DÖNEMİNİN AÇILIŞINI GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ. YENİ DÖNEMDE MAHALLE BULUŞMALARINDAN AFET KİTLERİNE, ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİNDEN ŞEHİRLER ARASI DAYANIŞMA KÖPRÜLERİNE KADAR UZANAN ÇOK SAYIDA SAHA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK.