Nilüfer Kent Konseyi'nde yeni döneme oy birliğiyle devam

Nilüfer Kent Konseyi 30. olağan genel kurulunu tamamladı

Nilüfer Kent Konseyi’nin 30. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Berkay Aydın oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. Genel kurul toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları Serpil Altun ve Emre Karagöz ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik odaların temsilcileri katıldı.

Yerel katılım ve divan seçimi:

Genel kurulda divan başkanlığına Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, divan üyeliklerine ise Neslihan Binbaş ve Pınar Koşal seçildi. Katılımcı yapısı ve temsil çeşitliliği, toplantının öne çıkan unsurları arasında yer aldı; toplantıda kent gündemindeki öncelikler ve sivil toplumun rolü değerlendirildi.

Başkan ve belediye görüşleri:

Seçim sonrası konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi’nin Yerel Gündem 21 sürecinden bu yana Türkiye’ye örnek bir gelenek taşıdığını vurguladı. Başkan Özdemir, kentin yönetiminde katılımcı anlayışın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, güçlendirilmiş mahalle komiteleri, odalar, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında kentin doğası, tarım toprakları ve yaşam alanlarına yönelik tehditlere de değinen Özdemir, çevre mücadelesinde sivil toplumun refleksinin kritik olduğunu ve çöp tesisi tartışmaları ile kontrolsüz sanayi baskısına karşı ortak duruş gerektiğini söyledi.

Yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Berkay Aydın ise geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendirip yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Aydın, Nilüfer’deki güçlü sivil toplum geleneğinin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade ederek çevre ve kent hakkı mücadelelerinin yanı sıra dijital çağın sunduğu imkanlarla yurttaş katılımını artırmayı planladıklarını belirtti. Aydın, farklı meclisler ve çalışma grupları aracılığıyla kentin tüm dinamiklerini bir araya getirmeye devam edeceklerini ve dayanışma ile ortak akıl zeminini büyüteceklerini söyledi.

Yürütme kurulu üyeleri:

Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından yapılan seçimle yeni dönemin Yürütme Kurulu da belirlendi. Asil yürütme kurulu üyeliklerine Esra Güler, Murat Yaşar, Armağan Ekrem Göyünç, Melahat Şanal, Gökhan Aydın, Sığnem Tınni Karakız, Ece Tuhan, Mevlüt Okan Aydın, İbrahim Malçok ve Zeki Güzelsoy seçildi. Yedek yürütme kurulunda ise Serdar Sarıtaş, Uğur Onur Çinko, Osman Doğmuş, Hasan Sert, Tarık Efe, İsmail Özdemir, Arca Atay, Tuğbanur Tekin, Figen Üremen ve Hülya Arslan yer aldı.

Genel kurulun ardından Nilüfer Kent Konseyi, mevcut kadro ve belirlenen yürütme kurulu ile kent gündeminde katılımcı mekanizmaları güçlendirerek çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

NİLÜFER KENT KONSEYİ’NİN 30. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN MUSTAFA BERKAY AYDIN, OY BİRLİĞİYLE YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.