Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Nilüfer ormanında kayalıklardan düşen yürüyüşçü ekiplerce kurtarıldı

Nilüfer'de yürüyüş yapan 36 yaşındaki Ömer Şengün, kayalıklardan yaklaşık 3 metre düşerek yaralandı; AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nilüfer ormanında kayalıklardan düşen yürüyüşçü ekiplerce kurtarıldı

Orman yürüyüşünde düşme ve kurtarma

olayın gelişimi:

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüş yapan 36 yaşındaki Ömer Şengün, kayalık bir bölgede ilerlerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kurtarma ve tedavi süreci:

Zorlu arazi koşulları nedeniyle müdahale güçlükle yürütüldü. AFAD ekipleri, dere yatağında yaralı halde bulunan Şengün'ü ekip çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının bacağında kırıklar tespit edildi ve Sağlık ekipleri tarafından hazırlanan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bu tür vakalarda ekiplerin erişim zorluğu, haberleşme ve stabilizasyonun öncelikli olduğunu gösteriyor; yürüyüşçülere özellikle kayalık ve eğimli arazilerde dikkatli olunması, uygun ayakkabı ve ekipman kullanılması ile rotanın paylaşılması öneriliyor.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPAN KİŞİ, DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPAN KİŞİ, DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ. YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN VATANDAŞ, KURTARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı
images

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı
images

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçiri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor