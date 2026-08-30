Nilüfer ormanında kayalıklardan düşen yürüyüşçü ekiplerce kurtarıldı

Orman yürüyüşünde düşme ve kurtarma

olayın gelişimi:

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüş yapan 36 yaşındaki Ömer Şengün, kayalık bir bölgede ilerlerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kurtarma ve tedavi süreci:

Zorlu arazi koşulları nedeniyle müdahale güçlükle yürütüldü. AFAD ekipleri, dere yatağında yaralı halde bulunan Şengün'ü ekip çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının bacağında kırıklar tespit edildi ve Sağlık ekipleri tarafından hazırlanan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bu tür vakalarda ekiplerin erişim zorluğu, haberleşme ve stabilizasyonun öncelikli olduğunu gösteriyor; yürüyüşçülere özellikle kayalık ve eğimli arazilerde dikkatli olunması, uygun ayakkabı ve ekipman kullanılması ile rotanın paylaşılması öneriliyor.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPAN KİŞİ, DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ. YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN VATANDAŞ, KURTARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.