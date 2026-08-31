Nilüfer'de 103 şehide adanmış anıt ve şehitlik parkı hizmete girdi

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen törenle 103 şehidin ismini taşıyan Şehitler Anıtı ve Nilüfer Şehitlik Parkı'nı hizmete sundu. Açılışa şehit yakınları, gaziler, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş yoğun katılım gösterdi; tören duygusal anlara sahne oldu.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Açılışta Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, milletvekilleri, askeri yetkililer ve çok sayıda siyasetçi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Törene ayrıca Bursa Motorcular Derneği'nin yüzlerce motorcudan oluşan korteji de katılarak şehitlere saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar arasında Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ile anıtın yapımını üstlenen bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı ve ailesi yer aldı.

Anıtın özellikleri ve dijital uygulamalar:

Şehitler Anıtı'nda her bir şehidin ismi yer alıyor ve ziyaretçiler, anı üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla ilgili şehidin detaylı bilgilerine ulaşabiliyor. Anı aynı zamanda bir dijital anı defteri ile entegre edilerek yurttaşların duygularını ve anılarını paylaşmasına olanak tanıyor. Bu uygulama, anıtın ziyaretçi etkileşimini artırmayı ve gelecek nesillere aktarımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Açılış konuşmasında Başkan Şadi Özdemir, 'Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimizin hatırasını burada yaşatacak, hikayelerini gelecek nesillere aktaracağız. Bu anıt ve park, şehitlerimize duyduğumuz derin vefanın bir simgesidir. Anıtın üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla yurttaşlarımız, şehitlerimizin detaylı bilgilerine ulaşabilecek ve dijital anı defteri üzerinden duygularını paylaşabilecek. Anıtın yapımını üstlenen sevgili kardeşim Mehmet Baştuğ Çakırcalı’ya ve ailesine teşekkür ediyor; başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.

Bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı ise bir asker çocuğu olduğunu belirterek projenin kendisi için anlamını vurguladı: 'Bu anıt; askeriyle, polisiyle, öğretmeniyle bu vatan uğruna canını veren tüm kahramanlarımız için dikildi. Şehit ailelerimizin yaşadığı acının ve boşluğun yerini hiçbir söz dolduramaz; ancak onların hatırasını korumak ve yaşatmak bizlerin görevidir. Bizleri böylesine anlamlı bir projeye dahil eden Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’e ve ekibine teşekkür ederim.' dedi.

Tören, Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi'nin şehitler için okuduğu duanın ardından anıtta ismi bulunan 103 şehidin tek tek okunmasıyla sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlerin anısına kırmızı karanfil bırakarak saygılarını sundu; anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

NİLÜFER’DE ŞEHİTLERİN HATIRASI ŞEHİTLER ANITI VE NİLÜFER ŞEHİTLİK PARKI’NDA YAŞATILACAK