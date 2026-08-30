Nilüfer’de 30 Ağustos töreni: mirasın sorumluluğu vurgulandı

Tören detayları:

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutladı. Nilüfer Belediye Halk Evi önündeki alanda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Protokol ve tören programı:

Tören, Başkan Şadi Özdemir'in Atatürk Anıtına Nilüfer Belediye çelengini sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti. Katılımcıların yoğun katılımı ve düzenlenen kısa anma ritüeli, 30 Ağustos'un hem ulusal hafızadaki yerini hem de yerel düzeydeki karşılığını ortaya koydu.

Başkan Şadi Özdemir'in mesajı:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir törendeki konuşmasında 30 Ağustos'un teslimiyeti reddeden bir milletin geleceğini yeniden yazdığı gün olduğunu vurguladı. Özdemir, konuşmasında şunları söyledi: 'O gün şartlar ağırdı. Ordu yorgundu, imkanlar sınırlıydı ama inanç vardı. Atatürk ve silah arkadaşları, o inancı zafere dönüştürdü. Dumlupınar'da yakılan hürriyet ateşi, bugün Nilüfer'in sokaklarında, meydanlarında ve çocuklarımızın gözlerinde yanmaya devam ediyor.'

Başkan Özdemir, zaferin bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in temeli olduğuna dikkat çekerek, bu mirasın sadece anma günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. 'Bize bu mirası bırakan kahramanlara olan borcumuzu yılda bir gün anarak ödeyemeyiz. Bu borç; çok çalışarak ve birbirimize sahip çıkarak ödenir. Nilüfer'i özgür, adil ve çağdaş bir kent olarak geleceğe taşımak, Ata'mıza verdiğimiz en somut sözdür' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca çelenk sunumunun Nilüfer halkının Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine bağlılığının simgesi olduğunun altını çizen Özdemir, 'Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenen tören, anma ve kutlama niteliği taşıyan konuşmalarla son buldu. Törene katılanlar, Cumhuriyet ve bağımsızlık vurgusunun yanı sıra yerel düzeyde sorumluluk ve dayanışma çağrılarını da ön plana çıkardı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLADI. TÖRENDE KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "NİLÜFER’İ ÖZGÜR, ADİL VE ÇAĞDAŞ BİR KENT OLARAK GELECEĞE TAŞIMAK, ATA’MIZA VERDİĞİMİZ EN SOMUT SÖZDÜR" DEDİ.