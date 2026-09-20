Nilüfer'de adımlar unutmaya karşı yükseldi

Nilüfer'de unutmaya karşı adımlar

Nilüfer Belediyesi, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve hastalıktan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Balat Atatürk Ormanı'nda bir yürüyüş etkinliği düzenledi.

etkinliğin amacı:

Etkinlik, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumda duyarlılık oluşturmak için gerçekleştirildi. Organizasyon, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle hayata geçirildi ve bilgilendirme hedefi ön plandaydı.

yürüyüş ve katılımcılar:

Yürüyüş öncesinde katılımcılar hep birlikte ısınma hareketleri yaptı. Ardından orman içinde yürüyüşe geçildi; bu adımlar, hastalığın görünürlüğünü artırma ve koruyucu yaşam biçimlerini teşvik etme amaçlıydı.

Etkinliğe Nilüfer Belediyesi Alzheimer Hasta Konuk Evi sakinlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, toplumsal duyarlılık çağrısı yapmak için Unutmaya karşı adım at ve Hatırlamak için yürüyoruz yazılı pankartlar taşıdı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, DÜNYA ALZHEİMER AYI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE HASTALIKTAN KORUNMADA SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BALAT ATATÜRK ORMANI’NDA YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.