Nilüfer'de afet hazırlıkları İRAP çalıştayında şekillendi

Nilüfer'de İRAP çalıştayı: hedef 2027-2031

Nilüfer Belediyesi ve Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü iş birliğiyle, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Çalıştayı, Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya akademisyenler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve saha temsilcileri katıldı.

Çalıştayın amacı, Bursa ve Nilüfer'in afet risklerini bütüncül bir bakışla ele almak; muhtemel afet senaryolarını inceleyerek risk azaltmaya yönelik uygulanabilir eylem önerileri geliştirmek ve ortaya çıkan değerlendirmelerin Bursa İl Afet Risk Planı 2027-2031 dönemine katkı sağlamasını sağlamaktı.

Çalıştayda ele alınan öncelikler:

Katılımcılar, Nilüfer'in toprak yapısı ve hızla artan nüfusun yarattığı riskleri masaya yatırdı. Özellikle deprem lojistik merkezi kurulması ve mahallelerde konteynerler ile temel ekipmanların yer alacağı deprem parkları oluşturulması önerileri detaylandırıldı. Bu öneriler, ilçenin acil müdahale ve ilk müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Toplantıda ayrıca risklerin erken tespiti, toplumsal bilgilendirme stratejileri ve altyapı/lojistik düzenlemelerinin önceliklendirilmesi tartışıldı. Çalıştay, saha deneyimleri ile akademik tespitleri bir araya getirerek uygulanabilir adımlar üretmeyi amaçladı.

Paydaşların rolleri ve alınan kararlar:

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ve Nilüfer belediye başkan yardımcıları katıldı. Başkan Özdemir, Bursa'nın muhtemel bir Marmara depremindeki konumuna dikkat çekerek kentin kendi öz gücüyle hazırlıklı olmasının önemini vurguladı; büyük çaplı afetlerde merkezi ve büyükşehir kaynaklarının sınırlı olabileceğini belirterek yerel kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Salih Altun, İRAP'ın temel amacının afetler gerçekleşmeden önce önlemler almak olduğunu ve halkın süreç hakkında doğru bilgilendirilmesiyle kent dayanıklılığının artırılacağını söyledi. İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ise önceki dönemde hazırlanan İRAP'ın güncellendiğini, çalışmanın tek bir kurumu değil tüm paydaşları kapsadığını; kimin hangi rolde, hangi bütçe ve göstergelerle ne zaman görev yapacağının tespit edildiğini belirtti. Buldan, ilçe düzeyinde yürütülen çalışmalara Bursa Belediyeler Birliği, üniversiteler ve ilçe belediyelerinin de destek verdiğini kaydetti ve Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e destekleri için teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden çalıştayda, akademik odalar, AFAD yetkilileri ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla özel çalışma grupları oluşturuldu. Bu gruplar, kısa ve orta vadede uygulanabilecek somut eylem planları üzerinde çalıştı ve önerilerini raporlayarak Bursa İl Afet Risk Planı 2027-2031 sürecine aktarılması için hazırladı.

Çalıştay, yerel ölçekli hazırlığın güçlendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve herkesin rolünü bilmesini sağlamak üzere atılacak adımları netleştirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

NİLÜFER’DE GERÇEKLEŞEN İRAP ÇALIŞTAYI’NDA AKADEMİSYENLER, YEREL YÖNETİMLER VE KAMU KURUMLARI BİR ARAYA GELDİ. ÇALIŞTAYDA, 2027-2031 DÖNEMİ AFET RİSK AZALTMA EYLEM PLANLARI MASAYA YATIRILDI.