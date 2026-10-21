Nilüfer'de bin 749 genç cumhuriyet coşkusunu caddelere taşıdı

Nilüfer Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu büyük katılımla gerçekleşti

Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları, geleneksel etkinliklerden biri olan Nilüfer Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu ile başladı. Organizasyon, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi ve yoğun bir katılımla tamamlandı.

Yarışa toplam 68 okultan, 465 takım halinde bin 749 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan verilen startın ardından 1.500 metreyi aşan parkurda mücadele etti ve Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda yarışı noktaladı. Koşunun ardından düzenlenen etkinlik alanında çocuklar oyunlarla ve çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdürdü.

koşu ve katılım:

Etkinlikte yarışmalar, yaş gruplarına göre sekiz farklı kategori halinde yapıldı: Minik Kızlar, Minik Erkekler, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler. Her kategoride hem bireysel hem takım dereceleri belirlendi; öğrenciler dereceye girebilmek için 1.500 metrelik parkurda ter döktü. Organizasyonun güçlü katılımı, ilçe genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunun gençler arasında geniş karşılık bulduğunu gösterdi.

ödül töreni ve mesajlar:

Koşunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yarışmanın amacının dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet’in çocukları olarak bu anlamlı koşuya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Etkinlikte ayrıca “Önemli olan cumhuriyet için koşmak” anlayışı öne çıkarıldı.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalar takdim edildi; ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde verilen Başkanlık Kupası ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüller, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Comart ile Aydın Narin tarafından verildi.

Nilüfer Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu, hem sportif bir yarışma hem de Cumhuriyet Bayramı’nın genç nesillere aktarılması açısından önemli bir gelenek olarak bu yıl da güçlü bir katılımla sürdürüldü.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI, GELENEKSEL "NİLÜFER OKULLAR ARASI CUMHURİYET KOŞUSU" İLE START ALDI. 68 OKULDAN BİN 749 ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI KOŞUDA ÇOCUKLAR, CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU CADDELERE TAŞIDI.