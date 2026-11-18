yem bitkileri projesiyle üretim canlandırılıyor

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle yürütülen Yem Bitkileri Projesi kapsamında Nilüferli üreticilere yulaf tohumu desteği verildi. Proje, 2026-2027 üretim sezonunu kapsıyor ve yerelde yem üretimini artırarak hayvancılığın mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

dağıtım töreni ve katılımcılar:

Hasanağa Gıda Merkezi'nde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Tarman, HAGEL temsilcileri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Veli Koç, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Törende toplam 411 çiftçiye 30 ton yulaf tohumu dağıtıldığı açıklandı.

projenin hedefleri ve finansmanı:

Proje ile amaçlanan başlıca hedefler arasında atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde yem üretiminin güçlendirilmesi yer alıyor. Dağıtılan tohumun bedelinin yüzde 70'i HAGEL, yüzde 30'u üreticiler tarafından karşılanıyor. Bu destek, Nilüfer genelinde yıllık 40 bin dekar alanda yapılan yem bitkisi ekimine doğrudan katkı sunarken, kısa vadede bin 250 dekar boş arazinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir törende, üreticilerin kooperatifleşmesine verdikleri önemi vurgulayarak, "Çiftçilerimizin kıymetini biliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Özdemir, Nilüfer'de yaklaşık 13 bin 650 büyükbaş ve 35 bin küçükbaş hayvan olduğunu hatırlatarak, desteğin genişletilmesi gerektiğini belirtti ve satış ile pazarlama desteği sözü verdi.

uzman görüşleri ve yerel değerlendirmeler:

HAGEL temsilcisi Mustafa Aslan, Atatürk'ün tarım vizyonundan ilhamla hareket ettiklerini söyleyerek, iklim krizi ve gıdaya erişim risklerine karşı yerel üretimin önemine dikkat çekti. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Bilgili ise üreticilerin en büyük sorununun girdi maliyetleri olduğunu belirtti ve bu tür desteklerin maliyetleri düşürmeye katkı sunduğunu ifade etti.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey kooperatifleşme, denetim ve üreticiyi destekleme gereğine vurgu yaptı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Veli Koç ise son bir yılda girdi maliyetlerinin %31, üretici fiyat endeksinin %10 arttığını hatırlatarak yerel desteklerin artmasının önemine değindi.

sosyal etkiler ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Proje, yalnızca yem ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; nöbetleşe tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı, toprağı dinlendirerek verimi yükseltmeyi ve genç nüfusun köye dönüşünü teşvik ederek tersine göçü desteklemeyi de hedefliyor. Yerel yetkililer, katma değerli üretim ve doğru pazarlama ile tarımsal sorunların aşılabileceğini vurguladı.

Yetkililer proje kapsamında atıl arazilerin değerlendirilmesi ve üreticilerin örgütlenmesine yönelik çalışmaların süreceğini, desteklerin genişletilmesi halinde etkinin artacağını belirtti. Projenin takip edilmesi ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması için yerel iş birliklerinin sürdürüleceği ifade edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, NİLKOOP VE HAGEL İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN "YEM BİTKİLERİ PROJESİ" KAPSAMINDA, NİLÜFERLİ 411 ÇİFTÇİYE 30 TON YULAF TOHUMU YÜZDE 70 HİBE İLE DAĞITILDI.