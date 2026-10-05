Nilüfer'de dijital hizmetlerin sürekliliğini güvenceleyen yedek veri merkezi devreye alındı

Nilüfer'in yedek veri merkezi:

Nilüfer Belediyesi, muhtemel afet, yangın ve teknik arızalara karşı dijital hizmetlerin aksamamasını sağlamak amacıyla Yedek Veri Merkezi altyapısını hayata geçirdi. Yeni merkez, belediyenin ana sistemlerinde bulunan verileri eş zamanlı olarak ikincil bir merkeze aktaracak şekilde tasarlandı; böylece ana merkezde yaşanabilecek kesintilerde veri kaybı engellenecek ve sistemlerin hızlıca devreye alınması hedefleniyor.

Süreklilik ve kriz yönetimi:

Sistem klasik yedekleme uygulamalarının ötesinde çalışıyor ve belediyenin iş sürekliliğini doğrudan destekleyen bir mimari kuruyor. Bu yapı, olağanüstü durumlarda vatandaşlara sunulan dijital hizmetlerde kesintinin en düşük düzeyde tutulmasını amaçlıyor. Verilerin anlık eşlenmesi ve ikinci merkezde tutulması, yangın veya teknik arıza gibi risklerde kritik öneme sahip.

Başkanın değerlendirmesi:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, teknolojinin kamu hizmetlerinin merkezinde yer aldığını belirterek dijital afet hazırlığının önemine dikkat çekti. Başkan Özdemir, "Bu nedenle afet hazırlığını yalnızca binalar, iş makineleri veya saha ekipleri üzerinden kurgulayamayız. Kurumsal hafızamızı ve hemşehrilerimize sunduğumuz dijital hizmetleri her şartlarda koruyabilecek bir altyapıya sahip olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, ayrıca projenin amacını özetleyerek "Olağanüstü bir durumda sistemlerimizin kesintisiz çalışmasını sağlayacak sağlam bir zemin oluşturduk. Nilüfer’de teknolojiyi yalnızca işleri hızlandıran bir araç değil, kentimizin ve kurumumuzun afetlere karşı dayanıklılığını artıran stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Riskleri öngören ve önlem alan yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, OLASI AFET, YANGIN VE TEKNİK ARIZALARDA BELEDİYE HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI VE KURUMSAL VERİLERİN KORUNMASI AMACIYLA YEDEK VERİ MERKEZİ ALTYAPISINI HAYATA GEÇİRDİ.