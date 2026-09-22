Nilüfer'de gaziler ve şehit ailelerine vefa yemeği, anıta yeni adım

Nilüfer Belediyesi'nden Gaziler Günü buluşması

Nilüfer Belediyesi, Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını bir araya getiren anlamlı bir yemek düzenledi. Etkinlik, vefa ve dayanışma vurgusuyla geçti; katılımcılar aynı sofrada buluşarak birlik mesajı verdi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

başkanın açıklamaları:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir buluşmada konuşarak, bağımsızlığın simgesi olan gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ile gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü andı. Başkan Özdemir, şehit aileleri ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada yaklaşık 400 gazimizle bir aradayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzurla nefes alabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu buluşmada Nilüfer’e bir şehitlik anıtı kazandıracağımızın sözünü vermiştik; bu sözü tutmuş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Şimdi yeni bir adımı daha paylaşıyoruz; yapımında sona yaklaştığımız Yaylacık Kurtuluş Müzesi önüne, tüm Bursa şehitlerimizin hatırasını yaşatacak kapsamlı bir anıt kazandıracağız. Nilüfer Belediyesi olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yalnızca belirli günlerde değil, yılın 365 günü yanında olmayı sürdüreceğiz."

sivil toplum ve güvenlik temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Etkinlikte söz alanlar yerel yönetimin destek ve dayanışmasına dikkat çekti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Kıbrıs'tan Kore'ye kadar vatan savunmasında yer alan gazilerin hatırasına gösterilen saygıdan memnuniyet duyduklarını belirterek Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da emniyet mensuplarının ve gazilerin her zaman yanında yer alan bir anlayış gördüklerini, Nilüfer Belediyesi'nin kapılarının kendilerine açık tutulmasının güçlü bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ise "19 Eylül'ün sıradan bir gün değil, tarihi bir vefa sembolü olduğunu" hatırlatarak kalıcı eserlerin taşıdığı anlama dikkat çekti. Sivri, Nilüfer Belediyesi'nin şehitlerin hatırasını kalıcı eserlerle yaşatma çabasının ve gazilere verilen kesintisiz desteğin yerel yönetimler için örnek teşkil etmesini diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet etti ve şehit aileleri ile gazilerle hatıra fotoğrafları çektirerek buluşmayı sonlandırdı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ BULUŞMADA ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE YAKINLARINI AYNI SOFRADA BİR ARAYA GETİRDİ. NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, GEÇEN YIL SÖZÜNÜ VERDİKLERİ ŞEHİTLİK ANITI’NI TAMAMLAMANIN GURURUNU YAŞADIKLARINI BELİRTEREK, YAPIMI SÜREN YAYLACIK KURTULUŞ MÜZESİ’NİN ÖNÜNDE DE TÜM BURSA ŞEHİTLERİNİN ANISINI YAŞATACAK YENİ BİR ANIT YAPACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ.