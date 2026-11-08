Dolar 50,1693 +0,07%
Euro 56,0418 +0,30%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.667,73 +1,45%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,55 -0,78%
--°

Nilüfer'de kırsaldan havuza: çocuklar ilk kulaçlarını atıyor

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerden servisle getirilen çocuklara bir ay süren haftada iki gün yüzme eğitimi veriyor; hedef su güvenliği ve yetenek keşfi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Nilüfer'de kırsaldan havuza: çocuklar ilk kulaçlarını atıyor

Nilüfer'de proje kent merkezini kırsala taşıyor:

Nilüfer Belediyesi, ilçenin merkezinde sunulan spor olanaklarını kırsal mahallelere ulaştırmak amacıyla Kırsal Mahalleler Yüzüyor projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, yüzme bilmeyen çocuklar kendi mahallelerinden servislerle alınarak havuzlara getiriliyor. Uygulama, çocukların spora erişimini kolaylaştırmayı ve erken yaşta suyla güvenli karşılaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Eğitim nasıl işliyor:

Programa katılan çocuklar bir ay boyunca, haftada iki gün olmak üzere suya giriyor. Eğitimler toplam sekiz saat sürüyor ve öncelik çocukların suyla tanışması ile temel yüzme becerilerinin kazandırılmasına veriliyor. Kurslar, hem suya adaptasyonu hem de temel teknikleri öğretmeyi amaçlayan yapılandırılmış oturumlarla ilerliyor; bu sayede katılımcıların hem fiziki hem de psikolojik güvenliği gözetiliyor.

Yetenek taraması ve kulübe yönlendirme:

Proje sadece temel eğitim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir yetenek taraması işlevi de görüyor. Eğitim sürecinde yüzmeye yatkınlığı ve ilgisi tespit edilen çocuklar Nilüfer Belediyespor Kulübü yüzme takımının altyapısına kazandırılacak. Bu yönlendirme, kırsal mahallelerde keşfedilen potansiyelin kulüp bünyesinde gelişmesini ve ulusal müsabakalarda ilçeyi temsil edecek sporculara dönüşmesini amaçlıyor.

Belediyenin uygulaması, spor ve eğitim eşitliği perspektifinden kırsal-kent farkını azaltmayı hedefliyor. Genel olarak proje, çocuklara yalnızca yüzme öğretmekle kalmayıp, su güvenliği bilinci, düzenli spor alışkanlığı ve yeteneklerin keşfedilmesi için sürdürülebilir bir zemin oluşturuyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI YÜZME SPORUYLA BULUŞTURUYOR....

NİLÜFER BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI YÜZME SPORUYLA BULUŞTURUYOR. MAHALLELERİNDEN SERVİSLERLE ALINARAK HAVUZA GETİRİLEN ÇOCUKLAR, BİR YANDAN YÜZME ÖĞRENİRKEN BİR YANDAN DA GELECEĞİN SPORCULARI OLMA YOLUNDA İLK KULAÇLARINI ATIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağrı-Erzurum kara yolunda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD kumanya ulaştırdı
images

İstanbul’un simge yapıları Karabağ zaferinin altıncı yılında Azerbaycan renkleri...
images

Kütahya'da Azerbaycan ruhu: Karabağ zaferinin 6. yılı anıldı
images

Yahyalı'da 3,2 büyüklüğünde deprem Kayseri merkezinde de hissedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz