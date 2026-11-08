Nilüfer'de kırsaldan havuza: çocuklar ilk kulaçlarını atıyor

Nilüfer'de proje kent merkezini kırsala taşıyor:

Nilüfer Belediyesi, ilçenin merkezinde sunulan spor olanaklarını kırsal mahallelere ulaştırmak amacıyla Kırsal Mahalleler Yüzüyor projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, yüzme bilmeyen çocuklar kendi mahallelerinden servislerle alınarak havuzlara getiriliyor. Uygulama, çocukların spora erişimini kolaylaştırmayı ve erken yaşta suyla güvenli karşılaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Eğitim nasıl işliyor:

Programa katılan çocuklar bir ay boyunca, haftada iki gün olmak üzere suya giriyor. Eğitimler toplam sekiz saat sürüyor ve öncelik çocukların suyla tanışması ile temel yüzme becerilerinin kazandırılmasına veriliyor. Kurslar, hem suya adaptasyonu hem de temel teknikleri öğretmeyi amaçlayan yapılandırılmış oturumlarla ilerliyor; bu sayede katılımcıların hem fiziki hem de psikolojik güvenliği gözetiliyor.

Yetenek taraması ve kulübe yönlendirme:

Proje sadece temel eğitim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir yetenek taraması işlevi de görüyor. Eğitim sürecinde yüzmeye yatkınlığı ve ilgisi tespit edilen çocuklar Nilüfer Belediyespor Kulübü yüzme takımının altyapısına kazandırılacak. Bu yönlendirme, kırsal mahallelerde keşfedilen potansiyelin kulüp bünyesinde gelişmesini ve ulusal müsabakalarda ilçeyi temsil edecek sporculara dönüşmesini amaçlıyor.

Belediyenin uygulaması, spor ve eğitim eşitliği perspektifinden kırsal-kent farkını azaltmayı hedefliyor. Genel olarak proje, çocuklara yalnızca yüzme öğretmekle kalmayıp, su güvenliği bilinci, düzenli spor alışkanlığı ve yeteneklerin keşfedilmesi için sürdürülebilir bir zemin oluşturuyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI YÜZME SPORUYLA BULUŞTURUYOR. MAHALLELERİNDEN SERVİSLERLE ALINARAK HAVUZA GETİRİLEN ÇOCUKLAR, BİR YANDAN YÜZME ÖĞRENİRKEN BİR YANDAN DA GELECEĞİN SPORCULARI OLMA YOLUNDA İLK KULAÇLARINI ATIYOR.