Nilüfer'de milyonluk arsaları tarlaya çeviren besici, yem maliyetini kendisi karşılıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, konut projelerinin yoğunlaştığı mahalleler arasında kalan parsellerde tahıl ekimi yapan üretici, hayvan yeminde dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Başköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, çevrede dönüm başı fiyatı 50 milyon ila 100 milyon lira arasında değişen arazileri kiralayarak hem arpa hem buğday üretimi yapıyor.

100 dönümlük kiralık alanda dönüşümlü üretim:

Koçer, 23 Nisan Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm kiralık araziyi münavebeli (dönüşümlü) tarım için kullanıyor. Geçen yıl aynı alanlarda arpa ektiğini, bu yıl ise buğday tercih ettiğini belirtiyor. Hasat edilen ürünün tamamı kendi işletmesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yemine ayrılıyor; samanı, tanesi ve buğdayı doğrudan çiftlikte değerlendiriliyor.

Ekonomi ve dikkat çeken görüntüler:

Konut projelerinin ortasında traktörle tarlayı işleyen üreticinin uygulaması, bölgede yaşayanların ilgisini çekiyor. Koçer, burada tarım yapılmasının çevrede şaşkınlık uyandırdığını, insanların gelip bakıp soru sorduğunu söylüyor: "Milyonluk arazilerde üretim yapıyoruz, herkes gelip bakıyor, ilgi çekiyor."

Koçer, üretimi ticari amaçla sürdürmenin güncel girdi fiyatları nedeniyle kârlı olmayacağını vurguluyor. Mazot, gübre, tohum ve ilaç maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, ürettiklerini piyasaya satmak yerine kendi hayvanlarına verdiği için maliyetin dengelendiğini anlatıyor. Kendi ifadesiyle: "Ticari amaçla ekilse giderini karşılamaz ama yem için kurtarıyor."

Üretici, Başköy'deki kendi arazileriyle birlikte kiraladıkları alanlarda yem üretmenin, dışarıdan yem satın almaya kıyasla maliyeti düşürdüğünü, ancak tüm giderlerin halen yüksek olduğunu ekliyor. Bu tercih, ticari bir tarım modeli yerine işletme içi giderleri azaltmaya yönelik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bölgede arsa değerlerinin yüksek seyretmesi ve konut inşaatlarının yoğunluğu nedeniyle tarım arazilerinin maliyeti artmış olsa da, Koçer gibi üreticiler için yem üretimi stratejik önem taşıyor. Üretilen tahılın tamamının çiftlikte kullanılması, piyasa koşullarına bağlı fiyat dalgalanmalarına karşı bir tampon görevi görüyor.

Nilüfer'deki uygulama, kent tarımı ve kırsal faaliyetlerin şehirleşme baskısı altındaki alanlarda nasıl sürdürülebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Koçer'in yaklaşımı, yüksek değerli arazilerde yapılan tarımsal üretimin hem işletme giderlerini azaltma hem de üretim sürekliliğini sağlama açısından değerlendirilmesine imkân tanıyor.

Değeri 10 milyar lirayı bulan arazilerde hayvanları için hububat üretiyor