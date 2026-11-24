Nilüfer'de öğretmenlerle buluşma

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitimcilerin gününü kutladı. Ziyaretler sırasında öğretmenler ve okul yöneticileriyle sohbet eden Özdemir, öğretmenlerin toplumların yarınlarını inşa ettiğini vurguladı.

Ziyaret programı ve eşlik edenler:

Başkan Özdemir'e program süresince Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Sinan Sarıbal, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar eşlik etti. Heyet, Fethiye Mahallesi'ndeki Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, Işıktepe OSB Mahallesi'ndeki Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu ve Esentepe Mahallesi'ndeki Nedim Öztan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Başkanın mesajı:

Özdemir, konuşmasında başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm öğretmenlere rahmet dileyerek, görev başındaki eğitimcilere teşekkür etti. Öğretmenliğin bir çocuğun hayatına dokunmak ve toplumun geleceğini şekillendirmek anlamına geldiğini belirten Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak eğitimin ve öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Sınıf ziyaretleri ve öğretmen-öğrenci buluşması

Başkan Özdemir, okul yöneticileri ve öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından okullarda sınıfları da dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde öğretmenlerin çalışmaları hakkında bilgi alındı, okulların ihtiyaçlarına ilişkin destek mesajları yinelendi.

Etkinlik boyunca belediye temsilcileriyle yapılan görüşmelerde eğitime verilen desteğin süreceği ifade edildi ve öğretmenlerin fedakarca yürüttükleri görev için teşekkür edildi. Ziyaretler, eğitim camiasına yönelik takdir ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ OKULLARI ZİYARET EDEREK EĞİTİMCİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI. ÖĞRETMENLERİN TOPLUMLARIN YARINLARINI KURDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "NİLÜFER BELEDİYESİ OLARAK EĞİTİM KURUMLARIMIZA DESTEK VERMEYE VE HER ZAMAN ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.