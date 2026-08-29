Nilüfer'de tam gün spor okullarında üçüncü dönem sona erdi; 16 branşta 60 minik sertifika aldı

Nilüfer'de tam gün spor okulları üçüncü dönemi tamamlandı

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle yürütülen Tam Gün Spor Okulları programının üçüncü dönemi sona erdi. Yaz boyunca sürdürülen eğitimler kapsamında 6-12 yaş grubundaki çocuklar spora yoğun bir başlangıç yaptı ve dönemi sertifikayla tamamladı.

Program detayları:

Haftanın 5 günü, 3 haftalık periyotlarla düzenlenen program, 16 farklı branşı kapsıyor. Üçüncü dönemde 60 öğrenci eğitimini tamamlarken, yaz boyunca toplam 200 çocuk sporla buluştu. Katılımcılar jimnastik, dövüş sporları, ağırlık kaldırma ve halk dansları gibi disiplinlerde temel beceriler edindi.

Tören ve katılımcılar:

Sertifika töreni, yoğun katılımla Altınşehir Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz ile veliler katıldı. Çocukların gösterileri büyük beğeni topladı; jimnastik, dövüş sporları, ağırlık kaldırma ve halk dansları sergileri izleyiciden alkış aldı ve açılan Türk bayrağı güçlü bir tepkiyle karşılandı.

Etkinlik sırasında konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in spor kenti vizyonunu hatırlatarak çocukların disiplin kazanması ve takım ruhunu geliştirmesi için bu tür programların önemine değindi. Kadınlar, gençler ve çocukların belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirterek yürütülen sosyal projelere dikkat çekti.

Tören, Başkan Şadi Özdemir ve protokol üyelerinin öğrencilere sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi; katılımcılar ve aileler etkinliği olumlu geri bildirimlerle tamamladı.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NİLÜFER BELEDİYESPOR İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN TAM GÜN SPOR OKULLARI’NIN 3’ÜNCÜ DÖNEMİ TAMAMLANDI; 16 BRANŞTA EĞİTİM ALAN MİNİK SPORCULAR, SERTİFİKALARINI BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN ALDI.