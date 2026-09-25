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Nilüfer'de yola dökülen bidonlar trafiği kilitledi, AFAD tehlike olmadığını açıkladı

Nilüfer Küçüksanayi Gül Kavşağı'nda yola dökülen kimyasal bidonlar trafiği durdurdu; AFAD KBRN incelemesi tehlike bulunmadığını açıkladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nilüfer'de yola dökülen bidonlar trafiği kilitledi, AFAD tehlike olmadığını açıkladı

Nilüfer'de yola dökülen bidonlar trafiği kilitledi, AFAD tehlike olmadığını açıkladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Küçüksanayi Gül Kavşağı mevkiine yola dökülmüş kimyasal içerikli bidonlar nedeniyle bölge kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla çevreyi kontrol altına aldı ve sürücüler yönlendirildi; kentte bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerinde inceleme:

112 Acil Servis aracılığıyla bilgilendirilen AFAD KBRN ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. İlk ihbarda maddenin izosiyanat içerikli olabileceği değerlendirilmiş olsa da, AFAD'ın detaylı incelemesinde söz konusu maddenin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı tespit edildi. İncelemede dökülen maddenin seyreltilmiş kimyasal yağ olduğu bildirildi.

Ekip müdahalesi ve yol temizliği:

Bölge kontrollü olarak kapatılırken, Bursa Büyükşehir ekipleri yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesi ve temizlik çalışmaları sırasında trafik akışı etkilendi; çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildi.

Yetkililer, ilk değerlendirmelerin ardından bölgede sağlık veya çevre açısından acil bir risk olmadığı yönünde bilgi verirken, temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip çalışmaları sürüyor.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE YOLA DÖKÜLEN KİMYASAL MADDE İÇERİKLİ BİDONLAR NEDENİYLE EKİPLER ALARMA...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE YOLA DÖKÜLEN KİMYASAL MADDE İÇERİKLİ BİDONLAR NEDENİYLE EKİPLER ALARMA GEÇTİ. BÖLGE GÜVENLİK AMACIYLA TRAFİĞE KAPATILIRKEN, AFAD KBRN EKİPLERİNİN YAPTIĞI İNCELEMEDE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ BİR DURUM BULUNMADIĞI BELİRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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