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Nilüfer'de yolda beton izleri: mikser sürücüsüne tepki

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikserinden yola akan beton, trafikte tehlike oluşturdu; sürücüler zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Nilüfer'de yolda beton izleri: mikser sürücüsüne tepki

Olayın görüntüleri:

Olay, aynı istikamette seyreden bir sürücünün kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde ilerleyen beton mikserinin arkasından yola beton aktığı açıkça görüldü; bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolda oluşan tehlike:

Mikserden dökülen beton, aracın ilerlemesiyle birlikte yola yayıldı ve araçların geçiş güzergâhında iz bıraktı. Yola dökülen betonun, trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu ve sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlendi.

Görüntülerde betonun yol yüzeyinde bıraktığı kalıcı izler ve yolun bir bölümünde oluşan pürüzler dikkat çekti. Bu durum, özellikle dar anlaşmalı veya yoğun trafikli güzergâhlarda güvenlik riskini artırıyor.

Olayın meydana geldiği yer, merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi olarak bildirildi. Yetkililer veya sürücü tarafından olayın ardından herhangi bir müdahale veya temizlik çalışmasının görüntülerde yer almadığı görüldü.

Görüntüleri kaydeden sürücünün teyit edilen ifadesi veya olay sonrası resmi açıklama haberde yer almıyor; ancak kayda geçen anlar, yolda akan betonun yaratabileceği tehlikeyi net şekilde ortaya koydu.

BURSA’DA YOLA BETON DÖKEN MİKSER SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ

BURSA’DA YOLA BETON DÖKEN MİKSER SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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