ödül haberi:

Nilüfer Belediyesi, kullanılmayan tekstil ürünlerini toplumsal faydaya dönüştüren Giymiyorsanız Giydirin! projesiyle Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen 5th SDG City Awards programından ödülle döndü. Uluslararası jüri değerlendirmesi ve katılımcı oyları sonucunda proje Katılımcıların Tercihi Ödülü'nü kazanarak Türkiye'den ödül alan tek belediye oldu.

ödül süreci ve değerlendirme:

Etkinlik, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN ESCAP), Seul Büyükşehir Belediyesi ve CityNeyt iş birliğiyle kurulan Urban SDG Knowledge Platform tarafından gerçekleştirildi. Dünyadan yaklaşık 100 başvuru arasından Nilüfer'in Döngüsel Dayanışma kategorisindeki çalışması yedi finalist arasına girdi; Jakarta'daki sunum jüri planlaması ve katılımcı oylarıyla değerlendirildi.

projenin işleyişi ve etkisi:

Giymiyorsanız Giydirin! başlangıçta kıyafet yardımı olarak başladı, zamanla kapsamlı bir döngüsel ekonomi modeline dönüştü. Nilüfer'in 64 mahallesine yayılan 500 toplama noktasından alınan ürünler belediye atölyelerinde ayrıştırılıyor. Kullanılabilir kıyafetler temizlenip dayanışma mağazaları ve Görükle Kampüs şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor; yeniden kullanılamayan tekstiller ise özel sektörle iş birliği içinde endüstriyel geri dönüşüme gönderiliyor.

Bu dönüşümden elde edilen gelir, belediyenin sağlık ve sosyal hizmet yatırımlarına kaynak olarak aktarılıyor. Jakarta'dan gelen ödül Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim edildi. Başkan Şadi Özdemir, sonucu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: Bu ödülün gerçek sahibi, toplama noktalarına ürünleri bırakarak dayanışmaya katılan Nilüferlilerdir. Biz yerel yönetim olarak atığı kaynağında dönüştüren ve buradan doğan ekonomik değeri yine halkın sosyal ihtiyaçları için kullanan bir sistem kurduk. Doğayı korurken paylaşma kültürünü canlı tutan bu çalışmanın farklı ülkelerdeki kentlerde karşılık bulması çok değerli. Çevreye duyarlı ve dayanışmayı büyüten uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz

Nilüfer'in modeli, atığın ekonomiye ve sosyal hizmetlere dönüşmesini sağlayan bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor; ödül ise yerel dayanışmanın uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteriyor.

JAKARTA'DAN GELEN ÖDÜL, NİLÜFER BELEDİYESİ HALK EVİ'NDE BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR'E TAKDİM EDİLDİ.