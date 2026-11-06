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Nişan telaşı köprüde kaza getirdi: motor kurye yaralandı

Tokat-Erbaa karayolunda Karayaka Köprüsü yakınında otomobilin arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü C.A. yaralandı; gelin ve damat yara almadı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nişan telaşı köprüde kaza getirdi: motor kurye yaralandı

Nişan telaşı köprüde kaza getirdi: motor kurye yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa–Karayaka istikametine giden yolda meydana gelen kazada bir motor kurye yaralandı. Olay, Karayaka Köprüsü yakınlarında araçların karıştığı çarpışma sonucunda yaşandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 60 AIB 242 plakalı motosikletiyle ilerleyen C.A., köprüye geçmek üzere sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde seyreden A.K. yönetimindeki 60 AEG 096 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yoldan çıkarak yolun alt kısmındaki çalılıklara savruldu. Otomobil ise kontrolünü kaybedip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Yaralıya müdahale ve olayın sonucu:

Kazada yaralanan motor kurye C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan kişilerin yaralanmadığı ve söz konusu kişilerin nişan hazırlıkları kapsamında nişana gitmek üzere yola çıkan gelin ve damat olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen ekiplerce çevresel güvenlik sağlanırken, trafik akışında geçici aksamalar yaşandı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve kazanın nedeni yönünde soruşturma sürüyor.

Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı

Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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