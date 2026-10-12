Nisbetiye'deki çalışma ana boruyu patlattı, Zincirlikuyu alt geçidi ve Büyükdere suyla doldu

Olayın gelişimi:

Beşiktaş Zincirlikuyu Alt Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Nisbetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin müdahalesi sırasında ana borunun patlaması sonucu alt geçit bir anda suyla doldu. Patlamanın ardından alandaki suyun yönlendirilmesi gereği ortaya çıktı ve kısa sürede tahliye çalışmaları planlandı.

Tahliye ve müdahale:

Olay yerine gelen belediye ekipleri, suyu alt geçidin üzerinden tahliye ederek yönünü Büyükdere Caddesi üzerine çevirdi. Yapılan tahliye çalışması sonucu Büyükdere Caddesi göle döndü ve yolda su birikintileri oluştu.

Çalışmaların yürütüldüğü süre boyunca iki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı. Ekipler, suyun tahliyesi ve yol temizliği için bölgedeki müdahaleyi sürdürdü.

BEŞİKTAŞ NİSBETİYE CADDESİ’NDE ÇALIŞMA YAPAN EKİPLERİN ANA BORUYU PATLATMASI SONUCU ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİ’Nİ SU BASTI. BELEDİYE EKİPLERİNİN SUYU BÜYÜKDERE CADDESİ’NE TAHLİYE ETMESİYLE CADDE GÖLE DÖNERKEN, TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI.