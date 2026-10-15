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Nizip'te 9 günlük tedavi sonrası 14 yaşındaki Emine Kaya yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Ekim'de çıkan ev yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Emine Kaya, 9 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nizip'te 9 günlük tedavi sonrası 14 yaşındaki Emine Kaya yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesinde 6 Ekim akşamı bir evde, iddialara göre çok sayıda kişinin bulunduğu ortamda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Söz konusu adrese sevk edilen çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi, olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Evin içinde bulunanlar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

yaralanma, tedavi süreci ve cenaze:

Yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki Emine Kaya, olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Emine Kaya, yaklaşık 9 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Vefat eden Emine Kaya için Nizip ilçesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve defnedildi.

soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, kesin bulguların soruşturma tamamlandığında paylaşılacağı bildirildi.

YANGIN (ARŞİV)

YANGIN (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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