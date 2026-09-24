Nizip'te bir evin tavanı depremin ardından kısmen çöktü

Şanlıurfa Karaköprü merkezli deprem, saat 10.40'ta meydana geldi ve büyüklüğü 5.4 olarak kaydedildi. Sarsıntı Gaziantep'te de ciddi şekilde hissedildi; kentteki birçok kişi evlerden, iş yerlerinden ve okullardan dışarı çıktı.

Depremin ilçedeki etkileri:

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir konutta, deprem sırasında bulunanlar hızla kendilerini dışarı attı. Odalardan birinin tavanında kısmi çökme meydana geldi ve tavandan kopan beton parçaları odadaki yatak, kitaplık ve bilgisayarın üzerine düştü.

Hasar ve güvenlik durumu:

Evdekilerin zamanında tahliyesi sayesinde yaralanan olmadı, ancak konutta maddi hasar oluştu. Olay, mahallede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Hasar gören bölümdeki malzemeler zarar görürken, yapıdaki güvenlik endişeleri sürüyor.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, konut sahipleri hasarın boyutunu belirlemek için değerlendirmelere başladı. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli davranıldığı belirtildi.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MERKEZLİ DEPREM SONRASI GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE BULUNAN BİR EVİN TAVANINDA KISMI ÇÖKME MEYDANA GELDİ. OLAYDA YARALANAN OLMADI.