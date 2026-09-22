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Nizip'te çarpışma sonrası otomobil fıstık tarlasına savruldu: 1 hayatını kaybetti, 6 yaralı

Nizip ilçesinde motosikletle çarpışan otomobilin fıstık tarlasına uçması sonucu 1 kişi öldü, otomobildeki 4 ve motosikletteki 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 20:20

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nizip'te çarpışma sonrası otomobil fıstık tarlasına savruldu: 1 hayatını kaybetti, 6 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent yolunda meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen M.E.K. yönetimindeki 34 CYU 399 plakalı otomobil, önündeki motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki fıstık tarlasına uçtu ve ters döndü. Motosikleti H.K. kullanıyordu ve çarpışmanın şiddetiyle araç her iki taraf için de ağır hasar oluşturdu.

can kaybı ve yaralananların durumu:

Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibinin incelemesinde, otomobilde bulunan Umut Sezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobildeki diğer 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı; toplamda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı ve durumlarıyla ilgili sağlık ekiplerinin değerlendirmeleri sürüyor.

soruşturma ve müdahale:

Kaza sonrası güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kazaya karışan otomobildeki 5 kişinin de 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme ve delil toplama çalışmaları jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.

GAZİANTEP’TE MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL FISTIK TARLASINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

GAZİANTEP’TE MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL FISTIK TARLASINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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