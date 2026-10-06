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Nizip'te ev yangını: içinde çok sayıda kişi bulunan ev alevlerle kaplandı

Nizip'te İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında, içinde çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi son anda tahliye edildi; 1 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nizip'te ev yangını: içinde çok sayıda kişi bulunan ev alevlerle kaplandı

olayın gelişimi:

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi adresinde bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

müdahale ve tahliye:

Civilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, yangın büyümeden son anda dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı ve yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Evde yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

GAZİANTEP’TE KORKUTAN EV YANGINI: 1 YARALI

GAZİANTEP’TE KORKUTAN EV YANGINI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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