kaza nasıl gelişti:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fıstık Kent yolunda, gece saatlerinde meydana gelen kazada aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar taklalar atarak metrelerce savruldu ve refüjde durdu. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçların sürücüleri ile ilgili kimlik veya plaka bilgileri kaynaklarda yer almazken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki sürücü Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışma anı, ardından takla atıp savrulma ve refüjde durma sahneleri açık şekilde görülüyor. Kaza sonrası araçtakilerden birinin hızla dışarı çıktığı ve çevresindekilere yardım çağrısında bulunduğu görüntülere yansıdı.