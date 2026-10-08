Nizip'te terastan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olayın meydana geldiği adres:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında önceki gün üzücü bir kaza yaşandı. İddiaya göre, 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan ailesiyle birlikte terastan aşağıya bakarken dengesini kaybederek düştü.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük çocuk Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Müslüm Efe Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze teslimi ve soruşturma:

Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yetkililere verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMUNDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN NİZİP İLÇESİNDE DEFNEDİLMEK ÜZERE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.