Nizip'te yatılı Kur'an kursunda toplu gıda zehirlenmesi: 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde bulunan yatılı Kur'an Kursu'nda öğrenciler arasında toplu rahatsızlanma yaşandı. İddiaya göre kursa bir hayırsever tarafından dışarıdan getirilen tavuk döneri yedikten sonra öğrenciler rahatsızlandı.

Durumu fark eden görevliler 112'yi arayarak sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve rahatsızlanan 26 öğrenci hastaneye sevk edildi.

müdahale ve tedavi:

Sağlık ekiplerinin çalışması sonrası öğrenciler ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili resmî makamlar tarafından soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

GAZİANTEP'TE YATILI KUR'AN KURSU'NDA 26 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ