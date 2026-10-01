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NÖHÜ'den mikro-tüp yakıt pili çalışmasıyla TÜBA-TEKNOFEST birinciliği

Doç. Dr. Sezer Önbilgin, şerit dökümle yüksek güç yoğunluğuna sahip mikro-tüp katı oksit yakıt pili teziyle TÜBA-TEKNOFEST doktora ödülünde birinci oldu

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

NÖHÜ'den mikro-tüp yakıt pili çalışmasıyla TÜBA-TEKNOFEST birinciliği

ödül ve çalışma

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Doç. Dr. Sezer Önbilgin, 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında birincilik ödülüne layık görüldü. Önbilgin’in doktora tezi, "Şerit Döküm Yöntemi ile Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip Mikro-Tüp Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) Geliştirilmesi" başlığını taşıyor ve jüri tarafından özgünlük ve teknolojiye katkı açısından öne çıkarıldı.

çalışmanın yaklaşımı ve önemi:

Önbilgin’in çalışması, mikro-tüp katı oksit yakıt pili tasarımında şerit döküm yöntemini kullanarak yüksek güç yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Danışmanlığını yapan Prof. Dr. Bora Timurkutluk liderliğindeki proje, temiz enerji ve yakıt pili teknolojilerinde uygulamaya dönük sonuçlar ürettiği değerlendirmesiyle ödül için uygun bulundu. Çalışmanın sonuçları, mikro ölçekli KOYP tasarımlarının güç verimliliği ve uygulama potansiyeli açısından önemli veriler sunuyor.

üniversite değerlendirmesi ve ödülün hedefleri:

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Doç. Dr. Önbilgin’in başarısını üniversitenin bilimsel araştırma ve yenilik alanındaki çıktılarına ilişkin güçlü bir gösterge olarak nitelendirdi. Uslu, temiz enerji teknolojileri alanında gerçekleştirilen özgün çalışmaların Türkiye’nin bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunduğunu vurgulayarak ödül sahibi araştırmacı ile tez danışmanını tebrik etti.

Bilindiği üzere, 2021 yılından bu yana verilen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi doğrultusunda Türkiye kaynaklı özgün ve nitelikli doktora tezlerini desteklemeyi amaçlıyor. Ödüller; yapay zekâ, robotik, enerji, elektrikli araç teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, tarım ve biyoteknoloji gibi farklı alanlardaki doktora çalışmalarını kapsıyor ve Önbilgin’in birinciliği bu kapsamda temiz enerji alanındaki ilerlemeyi temsil ediyor.

NÖHÜ ÖĞRETİM ÜYESİNE TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLÜ

NÖHÜ ÖĞRETİM ÜYESİNE TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLÜ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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