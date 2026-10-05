NÖHÜ’nün teknopark projeleri TEKNOFEST ISIF’26’da iki madalya kazandı

TEKNOFEST ISIF’26'da nöhü başarısı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2026 TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Türk Patent ISIF’26 11. Uluslararası Buluş Fuarında iki ayrı projeyle ödüllere layık görüldü. Üniversiteye, Teknopark bünyesinde geliştirilen projeler için gümüş ve bronz madalya geldi.

ödül alan projeler:

Gümüş madalyayı, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş tarafından geliştirilen Çoklu Görüş Yöntemi ile Yüksek Doğrulukta Nesne Saydırma Sistemi başlıklı patent aldı. Sistem, adıyla uyumlu olarak nesne sayma doğruluğunu artırmayı hedefleyen bir yaklaşıma dayanıyor.

Bronz madalya ise Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Kaplan, Prof. Dr. Serkan Toros, Prof. Dr. Bora Timurkutluk, Doç. Dr. Barış Gökçe, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demiralp ve Öğr. Gör. Dr. Gamze Atalmış Sarı tarafından geliştirilen Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi başlıklı patente verildi.

ödüllerin takdimi ve üniversite değerlendirmesi:

Ödüller, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından NÖHÜ Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu'na takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu akademisyenleri tebrik ederek kazanılan iki madalyanın üniversite için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Uslu, üniversitede geliştirilen yenilikçi projelerin TEKNOFEST gibi platformlarda ödüllendirilmesinin, kurumun Ar-Ge, inovasyon ve bilimsel üretim alanındaki çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

NÖHÜ’YE TEKNOFEST’TE ÇİFTE MADALYA