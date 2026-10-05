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Normal doğumun avantajları ve hangi durumlarda sezaryen gerekebilir

Erzurum Şehir Hastanesi uzmanları, tıbben engel yoksa normal doğumun anne ve bebek sağlığına sağladığı kısa ve uzun vadeli faydaları anlattı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Normal doğumun avantajları ve hangi durumlarda sezaryen gerekebilir

Uzmanlardan normal doğuma ilişkin değerlendirme

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Selvihan Tapanoğlu Karaca, anne ve bebek sağlığını merkeze alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Uzmanlar, tıbbi bir engel bulunmadığı sürece normal doğumun anne ve bebek açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Anne için fiziksel avantajlar:

Normal doğumun cerrahi müdahale gerektirmemesi, sezaryene bağlı olarak görülebilecek anestezi komplikasyonları, enfeksiyon, aşırı kanama ve pıhtılaşma gibi risklerin azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca ameliyat kesisi olmaması, annenin doğum sonrası dönemde daha az ağrı hissetmesine yardımcı oluyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Vajinal doğum yapan anneler genellikle daha kısa sürede ayağa kalkabiliyor ve hastanede kalış süreleri daha kısa oluyor. Bu hızlı iyileşme, annenin doğumdan kısa süre sonra günlük aktivitelere ve bebeğin bakımına daha çabuk dönmesini sağlıyor.

Bebek için faydalar:

Doğum eyleminin kendiliğinden başlaması ve bebeğin doğum kanalından geçmesi, yenidoğanın dış dünyaya uyumuna yardımcı oluyor. Doğum kanalının uyguladığı doğal basınç, akciğerlerdeki sıvının atılmasını kolaylaştırarak doğum sonrası solunum sıkıntısı riskini azaltabiliyor.

Ten tene temas, emzirme ve gelecek gebeliklerle ilgili etkiler:

Erzurum Şehir Hastanesi, Anne Dostu Hastane standartları kapsamında normal doğum sonrası anne ve bebeğin ten tene temasının sağlandığını bildiriyor. Bu yakın temasın duygusal bağın güçlenmesine katkı sağladığı ve erken emzirmenin başlamasını kolaylaştırarak süt üretimini desteklediği belirtiliyor.

Bunun yanında uzmanlar, daha önce geçirilmiş sezaryen operasyonlarının ilerleyen gebeliklerde plasenta yerleşim bozuklukları gibi bazı riskleri artırabildiğini ifade ediyor. Uygun anne adaylarında normal doğumun tercih edilmesinin, gelecekte karşılaşılabilecek cerrahi riskleri azaltabileceği vurgulanıyor.

Öte yandan Dr. Fakirullahoğlu ve Op. Dr. Tapanoğlu Karaca, her gebelikte tek doğru seçeneğin normal doğum olmadığını belirtiyor. Bebeğin geliş pozisyonu, plasentaya ilişkin problemler veya anne ve bebeğin genel sağlık durumuna bağlı olarak sezaryen doğumun gerekli olabileceği; hastanede asıl hedefin doğum yönteminden bağımsız olarak anne ve bebeğin sağlıklı ve güvenli bir süreci tamamlaması olduğu kaydedildi.

OP. DR. SELVİHAN TAPANOĞLU KARACA

OP. DR. SELVİHAN TAPANOĞLU KARACA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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