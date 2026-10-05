Dolar 49,1626 +0,10%
Euro 55,1803 +0,06%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.596,53 +0,40%
EUR/USD 1,1228 +0,04%
Brent Petrol 100,32 +0,00%
--°

Normal doğumun faydaları ve karar verirken dikkat edilmesi gerekenler

Erzurum Şehir Hastanesi hekimleri, tıbbi engel yoksa normal doğumun anne ve bebek için daha az risk, hızlı iyileşme ve erken emzirme sağladığını vurguluyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Normal doğumun faydaları ve karar verirken dikkat edilmesi gerekenler

Normal doğumun faydaları ve karar verirken dikkat edilmesi gerekenler

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Selvihan Tapanoğlu Karaca, anne ve bebek sağlığını merkeze alan yaklaşımla doğum tercihlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, tıbbi bir engel bulunmadığı sürece normal doğumun pek çok avantaj sunduğunu ifade ediyor.

Cerrahi risklerin olmaması:

Normal doğumun cerrahi müdahale gerektirmemesi, sezaryen bağlantılı komplikasyon risklerini ortadan kaldırıyor. Anesteziye bağlı sorunlar, enfeksiyon, aşırı kanama ve tromboz gibi riskler normal doğumda daha az görülüyor. Ayrıca ameliyat kesisinin olmaması, doğum sonrası annenin ağrı yönetimini kolaylaştırıyor ve iyileşmeyi hızlandırıyor.

Hızlı iyileşme ve erken taburculuk:

Vajinal doğum yapan annelerin ayağa kalkma süresi genellikle daha kısa oluyor; bu da hastanede kalış süresini azaltıyor. Erken hareket kabiliyeti, annenin günlük aktivitelerine daha çabuk dönmesini sağlarken, bebeğe bakım ve bağlanma süreçlerini hızlandırıyor. Bu avantajlar hem annenin fiziksel iyileşmesine hem de aile dinamiklerine olumlu yansıyor.

Yenidoğanın adaptasyonu ve emzirme:

Doğum kanalından geçen bebeğin göğüs kafesine uygulanan doğal basınç, akciğerlerdeki sıvının atılmasına yardımcı olarak doğum sonrası solunum sıkıntısı riskini azaltabiliyor. Erzurum Şehir Hastanesi, Anne Dostu Hastane uygulamaları kapsamında normal doğum sonrası anne ile bebeğin ten tene temasını sağlıyor; bu ilk yakın temas hem duygusal bağ kurulumuna hem de erken emzirmenin başlamasına katkı sunuyor.

Gelecek gebeliklerde cerrahi risklerin azaltılması:

Daha önce geçirilmiş sezaryen operasyonları, sonraki gebeliklerde plasenta yerleşim bozuklukları gibi riskleri artırabiliyor. Uygun anne adaylarında normal doğumun tercih edilmesi, ilerleyen gebeliklerde karşılaşılabilecek cerrahi komplikasyon risklerini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar, normal doğumun sunduğu avantajlara rağmen bunun her gebelik için tek doğru seçenek olmadığını vurguluyor. Bebeğin geliş pozisyonu, plasentaya ilişkin problemler veya anne ile bebeğin genel sağlık durumu sezaryeni gerekli kılabilir. Hastanede doğum yönteminden bağımsız olarak temel amaç, anne ve bebeğin sürecin tamamını sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlaması olarak belirtiliyor.

Uzmanından normal doğum uyarısı

Uzmanından normal doğum uyarısı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacabey'de yürüyüş: gökçe için adalet talebi sokaklara taşındı
images

Yurt formunda stadyum: Bişkek Arena Orta Asya'nın en büyüğü açıldı
images

Polis radyosunun 74. kuruluş yıldönümünde stüdyodan güven mesajı
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile değerlerini vurgulayarak AileFest'i ziyaret etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp