Dolar 49,3739 +0,01%
Euro 55,1574 -0,19%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.551,70 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

nostaljik gofretlerle çocukluk anılarını tadan atölye

Sakarya'da emekli öğretmen Hanife Kısmet, 50 yıllık tarifle ürettiği sade, kakaolu ve tahinli nostaljik gofretlerle anıları canlandırıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

nostaljik gofretlerle çocukluk anılarını tadan atölye

geçmişin tarifini günümüze taşıyan atölye:

Sakarya'da emekli Türkçe öğretmeni Hanife Kısmet, eşiyle birlikte başladığı geleneksel gofret üretimiyle kentte dikkat çekiyor. İlk olarak Hendek ilçesinde kurulan atölye, altı yıl süren üretimin ardından Erenler ilçesine taşındı. Kısmet ve ekibi, tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla, endüstriyel üretimin uzağında; eski usul, elektrikli kalıplar ve 50 yıl öncesine ait tarifler kullanarak çıtır gofretler hazırlıyor.

üretim süreci ve başlangıç hikâyesi:

Emeklilik döneminde eşinin gofret tedarik desteğiyle sektöre giren Kısmet, üretici firmanın sahibinden işin inceliklerini ve reçeteyi öğrendi. Pandemiden yaklaşık bir ay önce üretime başlayan ekip, eski usul kalıplar sayesinde gofret yapraklarının ve kremasının farklı dokusunu koruyor. Kısmet, bu yaklaşımı tarif ederek müşterilerin sık sık 'bu beni çocukluğuma götürdü' dediklerini aktarıyor; kimi zaman gözleri dolan, 50'li yaşlarında müşteriler dahi oluyor.

çeşitler, talep ve kadın istihdamı:

Atölyede üretilen gofretler sade, kakaolu ve geliştirilen tahinli çeşidiyle öne çıkıyor; Kısmet tahinlinin sadeden sonra en çok satan ürün hâline geldiğini belirtiyor. Siparişler Türkiye genelinden ve yurt dışından, özellikle Almanya'dan ilgi görüyor; müşteriler hediyelik olarak koli koli götürüyor. Üretim, paketleme ve kargolama süreçlerinin tamamı 3 kişilik kadın ekibi tarafından yürütülüyor. Kısmet, 'kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor' diyerek atölyedeki çalışma düzenini ve kadın istihdamını vurguluyor.

Çalışanlardan Dilek Kartal, izin gününde dahi atölyeye gelmekten hoşlandığını, gofreti tadınca babasını hatırladığını söylüyor. Kartal, parçaları keserken kenarlarından tattıklarını, işten keyif aldıklarını ve hem işi hem lezzeti sevdiklerini ifade ediyor. Kısmet ve ekibi, nostaljik üretim yöntemleriyle hem lezzeti hem de anıları canlı tutmayı amaçlıyor.

SAKARYA’DA EMEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HANİFE KISMET, BİR VEFA BORCU ÜZERİNE EŞİ İLE BİRLİKTE...

SAKARYA’DA EMEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HANİFE KISMET, BİR VEFA BORCU ÜZERİNE EŞİ İLE BİRLİKTE BAŞLADIĞI İŞTE, GELENEKSEL GOFRET ÜRETİP SATARAK İNSANLARI ÇOCUKLUK YILLARINA GÖTÜRÜYORLAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti
images

Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi
images

Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı
images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti