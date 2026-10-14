nostaljik gofretlerle çocukluk anılarını tadan atölye

geçmişin tarifini günümüze taşıyan atölye:

Sakarya'da emekli Türkçe öğretmeni Hanife Kısmet, eşiyle birlikte başladığı geleneksel gofret üretimiyle kentte dikkat çekiyor. İlk olarak Hendek ilçesinde kurulan atölye, altı yıl süren üretimin ardından Erenler ilçesine taşındı. Kısmet ve ekibi, tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla, endüstriyel üretimin uzağında; eski usul, elektrikli kalıplar ve 50 yıl öncesine ait tarifler kullanarak çıtır gofretler hazırlıyor.

üretim süreci ve başlangıç hikâyesi:

Emeklilik döneminde eşinin gofret tedarik desteğiyle sektöre giren Kısmet, üretici firmanın sahibinden işin inceliklerini ve reçeteyi öğrendi. Pandemiden yaklaşık bir ay önce üretime başlayan ekip, eski usul kalıplar sayesinde gofret yapraklarının ve kremasının farklı dokusunu koruyor. Kısmet, bu yaklaşımı tarif ederek müşterilerin sık sık 'bu beni çocukluğuma götürdü' dediklerini aktarıyor; kimi zaman gözleri dolan, 50'li yaşlarında müşteriler dahi oluyor.

çeşitler, talep ve kadın istihdamı:

Atölyede üretilen gofretler sade, kakaolu ve geliştirilen tahinli çeşidiyle öne çıkıyor; Kısmet tahinlinin sadeden sonra en çok satan ürün hâline geldiğini belirtiyor. Siparişler Türkiye genelinden ve yurt dışından, özellikle Almanya'dan ilgi görüyor; müşteriler hediyelik olarak koli koli götürüyor. Üretim, paketleme ve kargolama süreçlerinin tamamı 3 kişilik kadın ekibi tarafından yürütülüyor. Kısmet, 'kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor' diyerek atölyedeki çalışma düzenini ve kadın istihdamını vurguluyor.

Çalışanlardan Dilek Kartal, izin gününde dahi atölyeye gelmekten hoşlandığını, gofreti tadınca babasını hatırladığını söylüyor. Kartal, parçaları keserken kenarlarından tattıklarını, işten keyif aldıklarını ve hem işi hem lezzeti sevdiklerini ifade ediyor. Kısmet ve ekibi, nostaljik üretim yöntemleriyle hem lezzeti hem de anıları canlı tutmayı amaçlıyor.

SAKARYA’DA EMEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HANİFE KISMET, BİR VEFA BORCU ÜZERİNE EŞİ İLE BİRLİKTE BAŞLADIĞI İŞTE, GELENEKSEL GOFRET ÜRETİP SATARAK İNSANLARI ÇOCUKLUK YILLARINA GÖTÜRÜYORLAR