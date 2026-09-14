Nostaljik otobüsle şehir turu eşliğinde toplu sünnet şöleni coşkusu

Bilecik'te çocuklara özel şehir turu ve şenlik

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nde bir araya gelen çocuklar, üstü açık nostaljik otobüsle şehir içinde tur attı ve ardından Soğuksu Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte buluştu. Etkinlik boyunca aileler ve vatandaşlar da kutlama atmosferine ortak oldu.

Şehir turu ve şölen sırasında yapılan etkinlikler:

Organizasyon kapsamında evlerinden alınan çocuklar, Bilecik Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle kent merkezinde kısa bir tur gerçekleştirdi. Tur sırasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan çocuklar, daha sonra Soğuksu Bahçesi'nde düzenlenen programa katıldı. Şenlikte maskot gösterileri, eğlenceli aktiviteler, hatıra fotoğrafları ve hediyeler yer aldı; toplu sünnet töreninin anısı için çocukların ellerine kına yakıldı.

Belediye başkanının mesajı ve katılımcıların tepkisi:

Melek Mızrak Subaşı ve davetlilerin katıldığı programda başkan, tüm çocuklara ve ailelerine hitap etti. Başkan Subaşı etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bu yıl böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin 3'üncüsünü yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinliği ilimizin her köşesine yaymaya çalışıyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu özel ve güzel günde hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin, hep birlikte olalım hep birlikte birbirimizin gözlerine umutla bakalım. Çocuklarımız yarınlarında bu günleri hatırladığında mutlu olsun. Anne ve babaları bu günleri sevgiyle hatırlasın diyoruz. Belediye meclis üyeleri de aramızdalar. Onlara da sizlere de hoş geldiniz diyorum.’’

Etkinliğe katılan aileler, organizasyon nedeniyle başkan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Toplu sünnet şöleninde çocuklara hediyeler verildi ve ailelerle birlikte hatıra fotoğrafları çekildi; böylece hem geleneğe uygun ritüeller yaşandı hem de çocuklar için unutulmaz bir gün oluşturuldu.

ÇOCUKLAR ÜSTÜ AÇIK NOSTALJİK OTOBÜSLE ŞEHİR İÇİ TURU YAPTILAR