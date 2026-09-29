Notalar sınır tanımadı: USAFE orkestrası Adana'da gençlerle buluştu

etkinliğin kapsamı ve amaçları:

ABD Adana Konsolosluğu, USAFE Orkestrası ve İncirlik Hava Üssü 39’uncu Hava Üs Kanadı iş birliğiyle 22-26 Eylül tarihleri arasında Adana ve Tarsus’ta bir dizi müzik etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyonun temel hedefi, müzik aracılığıyla kültürel iletişimi güçlendirmek ve gençlere müzik kariyerleri hakkında doğrudan temas ve bilgi olanağı sağlamak olarak açıklandı.

öğrencilerle buluşma ve repertuar:

Orkestranın ziyaretinin ilk iki gününde, eğitim kurumlarında düzenlenen atölye ve buluşmalarda yaklaşık 700 öğrenci Amerikalı müzisyenlerle bir araya geldi. Katılımcılar, çalınan eserler ve mesleki deneyimler üzerinden soru sorma imkânı buldu. Orkestranın sevilen Türk eserlerinden "Adana Köprü Başı"nı seslendirmesi öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı ve etkinliklerin yerel repertuarla kurduğu bağ dikkat çekti.

İncirlik resepsiyonu ve sergi:

USAFE Orkestrası, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri topluluk için canlı performanslar gerçekleştirdi. Resepsiyona; fahri konsoloslar, Amerikan Vatandaşları İrtibat Gönüllüleri, Kriz Müdahale Ortakları ve diğer davetliler katıldı. Etkinlikte ayrıca ABD’nin kuruluş sürecindeki dönüm noktalarını anlatan 'Kurucular Müzesi' sergisi yer aldı ve program, ABD'nin yaklaşık 250 yıllık tarihine müzik ve dostluk ekseninde atıfta bulundu.

ABD Adana Konsolosu Eric Mehler, organizasyonu değerlendirirken Amerikan Vatandaşları İrtibat Gönüllüleri ile Kriz Müdahale Ortaklarının rolüne dikkat çekti ve katılımcıların özverilerine teşekkür etti. Ziyaret, Konsolos Mehler'in ev sahipliğinde Adana'da düzenlenen özel bir resepsiyonla sona erdi ve etkinlikler iki ülke arasındaki kültürel ve diplomatik bağların pekişmesine vurgu yaptı.

ABD ADANA KONSOLOSLUĞU, USAFE ORKESTRASI VE İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ 39’UNCU HAVA ÜS KANADI İŞ BİRLİĞİYLE ADANA VE TARSUS’TA DÜZENLENEN MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE YAKLAŞIK 700 ÖĞRENCİ AMERİKALI MÜZİSYENLERLE BULUŞTU.