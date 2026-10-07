Noter önünde çarpma: 60 yaşındaki yaya yaralandı

Kaza anı ve yer:

Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerindeki 3 Nolu Noter önünde, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YR 161 plakalı otomobilin çarpması sonucu 60 yaşındaki Ali T. yere savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı. Yetkililer, kazanın nedeni ve detayları hakkında çalışmaya devam ediyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 60 YAŞINDAKİ YAYA YARALANDI.