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Noter önünde çarpma: 60 yaşındaki yaya yaralandı

Adıyaman'da Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi 3 Nolu Noter önünde 27 YR 161 plakalı otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Ali T. yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Noter önünde çarpma: 60 yaşındaki yaya yaralandı

Kaza anı ve yer:

Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerindeki 3 Nolu Noter önünde, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YR 161 plakalı otomobilin çarpması sonucu 60 yaşındaki Ali T. yere savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı. Yetkililer, kazanın nedeni ve detayları hakkında çalışmaya devam ediyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 60 YAŞINDAKİ YAYA YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 60 YAŞINDAKİ YAYA YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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