Noter önünde tartışıp yeğenine yedi el ateş eden sanık: kendimi kaybettim, amacım öldürmek değildi

Noter önünde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Antalya Kepez'de 14 Haziran'da noter önünde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. (63) ile yeğeni Amine Bozkurt (40) arasında görüşme sırasında tartışma yaşandı. İddialara göre tartışma sırasında Ömer A. üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Bozkurt, yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı; doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı, yakalanma ve iddianame:

Olay anı ve sanığın olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin noter önünde buluştuğu, kısa süre sonra Ömer A.'nın ateş ederek olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekipleri, olayın ardından yaklaşık 1 kilometre mesafede Ömer A.'yı yakaladı ve emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmasını sağladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ömer A. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından; eşi Fadime A. (64) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan kamu davası açıldı.

Sanığın ve eşinin duruşmadaki savunmaları:

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve taraf avukatları katıldı; mağdurun eşi Süleyman Satılmış SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Mahkemede savunma yapan Ömer A., arsa ve tapu anlaşmazlığına ilişkin uzun yıllara dayanan bir ihtilaf bulunduğunu, 1991'de ödeme yaptığını ve babası üzerinden bazı taşınmaz işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlattı. Olay gününe dair ifadesinde ise müteahhidin çağrısı üzerine notere gittiğini, görüşme sırasında yeğeninin başlangıçta belli bir meblağı kabul edip daha sonra rakamı yükselttiğini belirtti. Ömer A., "Kendimi kaybettim, korkutmak amaçlı ayağına ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Sanık ayrıca tabancayı "ruhsatsız, babamdan kalma" olarak tanımladı ve ziynet eşyalarını devir işlemleri için yanında bulundurduğunu, güvenlik endişesiyle silahı taşıdığını söyledi. Olay sonrası eşinin yanına gidip silahı verdiğini ve daha sonra 112'yi arayarak polis gelmesini beklediğini iddia etti.

Tutuksuz yargılanan Fadime A. ise kafede olduğunu, silah sesini duyunca çıktığını ve eşinin arkasından yürüyerek tabancayı çantasına aldığını anlattı; "Tabancayı almaya korktum ama aldım" dedi. Fadime A., ziynet eşyalarıyla ilgili pazarlık ve anlaşma iddiasını da dile getirdi.

Aile yakınlarının ifadeleri ve mahkeme kararları:

Ölenin kızı Elisa Yorulmaz, annesinin vefatından üç gün önce evlendiğini, olay günü annesinin Antalya'ya geleceğini bildiğini ancak dayısı ile görüşeceğini bilmediğini söyledi: "Annemin öldüğünü saatler sonra öğrendim. Mağdurum." Eş Süleyman Satılmış ise olay anında orada olmadığını, müteahhitle görüşme için eşinin gittiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın adli tıbba sevki öncesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alınmasına hükmederken, Ömer A. hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Fadime A.'nın imza yükümlülüğünü kaldırdı ancak yurt dışına çıkış yasağını sürdürdü.

Dosya ilerledikçe mahkeme kayıtları ve adli raporlar doğrultusunda deliller değerlendirilerek ceza süreci devam edecek.

ANTALYA'DA 3 GÜNLÜK EVLİ YEĞENİ AMİNE BOZKURT'U (40) NOTER ÖNÜNDE 7 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE "KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN YARGILANAN ÖMER A. (63), İLK DURUŞMADA, "BENİM AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, KENDİMİ KAYBETTİM. ÇOK PİŞMANIM" DEDİ.