nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

nottingham'daki ilk karşılaşma:

Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşmelerinin ardından geçen 6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan, Nottingham'da ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Çift, kentte kendilerini bekleyen kalabalıktan büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı ve ziyaretleri boyunca duygulu anlar yaşandı.

ziyaret edilen kuruluşlar:

Çiftin programı kapsamında ilk durak, Harry'nin geçen yıl açıkladığı 1,1 milyon sterlinlik (1,46 milyon dolar) bağıştan destek alan gençlik ve toplum yardım kuruluşu tarafından işletilen bir kayıt stüdyosuydu. Buradaki etkinliklerin ardından Harry ve Meghan, Londra'daki Grenfell Kulesi yangını sonrası fon toplamak amacıyla satışa sunulan yemek kitabının gelirlerinden Meghan'ın 10 bin sterlin bağışladığı, Himmah adlı ve gıda yoksulluğuyla mücadele eden bir yardım kuruluşunu ziyaret etti.

halkla buluşma ve aile durumu:

Nottingham'daki buluşmada çift, kendilerini bekleyenlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi ve ziyaret ettikleri her noktada samimi karşılamalar aldı. Ayrıca, program kapsamında kendilerinin de desteklediği ve 2017'deki önceki ziyaretleriyle bağlantılı başka bir gençlik kuruluşunu da ziyaret ettiler. Ziyaretler sırasında çiftin zaman zaman duygulu olduğu gözlendi.

Basında yer alan bilgilere göre, Prens Harry ve Meghan iki ay önce 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'dan İngiltere'ye taşınmış; bu dönüş, kraliçe ve kraliyet ailesinin diğer üyelerini şaşkına çevirmişti. İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Harry olarak çiftin ülkeye dönüşü ve kamuoyuyla ilk buluşması, hem destekçilerin hem de yakından takip edenlerin dikkatini çekti.

İNGİLTERE'YE DÖNEN PRENS HARRY VE MEGAN, İLK KEZ KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKTI